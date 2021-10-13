منى المرّي: الإعلام شريك في نقل رسالة إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

أكدت منى غانم المرّي، نائبة رئيس مجلس اعلام دبي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أهمية الدور المحوري للإعلام في توصيل رسالة الإمارات إلى العالم ونقل صورة معبرة عما يتحقق على أرضها من إنجازات كبرى انطلاقاً من شراكته في صنع مسيرة التقدم والتنمية الإماراتية التي بدأت قبل 50 عاماً، ودعم توجهاتها للخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارتها يرافقها، ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة، ومحمد الأنصاري، نائب الرئيس للاتصال المتحدث الرسمي لإكسبو 2020 دبي، إلى مقر المركز الإعلامي في إكسبو 2020 دبي، حيث اطلعت على التجهيزات المتكاملة والخدمات المتنوعة التي يوفرها المركز لدعم الإعلام الإماراتي ومراسلي وكالات الأنباء والصحف العربية والدولية وشبكات التلفزيون الإقليمية والعالمية التي توافدت إلى دبي لتغطية النسخة الاستثنائية في تاريخ الحدث الأهم من نوعه عالمياً.

وأشادت نائبة رئيس مجلس اعلام دبي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي خلال الزيارة بجهود الإعلاميين على مختلف تخصصاتهم في نقل صورة شاملة للأثر الإيجابي لإكسبو كأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم، لاسيما خلال هذه الدورة التي وَعَد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون الأفضل في تاريخ المعرض العريق الممتد على مدار 170 عاماً، بمشاركة 192 دولة اجتمعت في دبي لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب لصنع مستقبل أفضل للبشرية.

وحرصت منى المرّي على زيارة استوديوهات مؤسسة دبي للإعلام، وشركة أبوظبي للإعلام، واللذين تم إقامتهما في موقع إكسبو لتغطية فعاليات الحدث على مدار ستة أشهر كاملة، وكان في استقبالها أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، والشيخ ولد سالك، من شركة أبوظبي للإعلام، حيث أشادت سعادتها بجهود الإعلام الإماراتي وعمله المتواصل لتقديم تغطيات شاملة تواكب أهمية الحدث.

كما زارت استوديوهات "شبكة الإذاعة العربية"، وتعرفت من محمود الرشيد، مدير عام شبكة الإذاعة العربية، ومحمد سالم، مدير برامج إذاعة العربية 99 والخليجية 1009، على البرامج والتغطيات التي أعدتها الشبكة لتغطية الفعاليات المختلفة لإكسبو 2020 دبي.

واستمعت من يوسف تسوري، مدير الأخبار في قناة "سكاي نيوز"، وجو كازي، منتج أول في مجموعة "أم بي سي"، إلى شرح حول الخطط والبرامج وفرق العمل المشاركة في التغطيات اليومية لأحداث المعرض، وأثنت سعادتها على الجهود التي تبذلها كافة الجهات الإعلامية لنقل فعاليات الحدث إلى العالم كما أشادت بالمستوى المتقدم للتجهيزات التي تم توفيرها في المركز الإعلامي لإكسبو 2020 دبي لتسهيل عمل الإعلاميين وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لإتمام عملهم على أكمل وجه.

ووجهت سعادتها خلال الزيارة فريق عمل نادي دبي للصحافة المتواجد في المركز الإعلامي لإكسبو 2020 دبي، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الإعلاميين من القيام بمهامهم على الوجه الأكمل، والاستفادة من شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتع بها النادي مع مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية، إلى جانب علاقاته الوثيقة بنخبة من الكتاب والمفكرين والصحافيين والمؤثرين وصناع القرار الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط.

مركز إعلامي متكامل

تم تزويد مركز إكسبو الإعلامي بأحدث التقنيات مع تواجد فريق من الخبراء المتخصصين لدعم العمل الإعلامي، من خلال المركز الممتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع موزعة على عدة طوابق ضمن مبنى خاص يقع بالقرب من ساحة الوصل التي تشكل مركز الفعاليات الكبرى وقلب إكسبو دبي.

ويوفر المركز الدعم الكامل لممثلي وسائل الإعلام بدءاً من تقديم طلبات الاعتماد الإعلامي رسمياً، مروراً بمختلف مراحل تغطية الحدث داخل الموقع أو من خارجه، وذلك لضمان كفاءة وفعالية عمل وسائل الإعلامي المتنوعة سواء المطبوعة أو المسموعة أو المرئية، فضلاً عن الإعلام الجديد، ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويضم المركز استوديوهات مجهزة بأسلوب يتواءم مع عمل محطات التلفزيون والاذاعة، بالإضافة إلى أخرى تتيح للإعلاميين استخدام التجهيزات الخاصة بهم، إلى جانب محطات مُعدَّة لإنتاج المحتوى الصوتي والمصور "البودكاست"، وأخرى مخصصة للمونتاج، بالإضافة إلى مناطق لتصوير وتسجيل الحوارات وقاعات للمقابلات الصحفية، وغرف للاجتماعات وقاعات للعمل، كما يوفر المركز مساحات خاصة للمؤسسات الإعلامية الراغبة في إقامة غرف أخبار مؤقتة لها خلال الحدث.