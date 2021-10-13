جناح بنغلاديش في "إكسبو 2020".. تاريخ وثقافة وفرص استثمارية

المصدر: وام

يقدم جناح بنغلاديش في معرض إكسبو 2020 دبي، ضمن منطقة الاستدامة، عرضاً للتاريخ الثقافي والحضاري والتنمية الاقتصادية التي حققتها بنغلاديش منذ تأسيسها عام 1971، من خلال شاشات تفاعلية تحكي رحلة بنغلاديش ورؤيتها والإنجازات التي حققتها.

وقال كامرول حسن مدير جناح بنغلاديش في إكسبو 2020 دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "قطعت بنغلاديش شوطاً كبيراً منذ الاستقلال في عام 1971 وحققت نهضة اقتصادية بشكل تصاعدي، وبات يتوافر لدينا كبرى المصانع والأيدي العاملة الماهرة"، مشيراً إلى أن بنغلاديش تقوم حالياً بتطوير مشاريع ضخمة مثل الموانئ البحرية ومحطات الطاقة والمناطق الاقتصادية لتسهيل عملية نقل البضائع للدول المجاورة.

وأضاف: يتعرف الزائر للجناح على مدينة دكا وهي العاصمة السياسية لبنغلاديش وتشتهر بزراعة الشاي والسكر والأرز وتعتبر المركز الصناعي والتجاري والإداري لبنغلاديش، وتشتهر بالصناعات المنزلية المحلية التي تتمثل في صنع الأطعمة والأعمال اليدوية الماهرة كالتطريز ومنسوجات القطن والزجاج والمعادن والجلود وغيرها، كما تعتبر دكا مدينة تاريخية عريقة وعرفت باسم "مدينة المساجد".

وقال مدير الجناح: "نسعى كذلك إلى الترويج السياحي لبنغلاديش لما تتمتع به من تاريخ عريق ومواقع سياحية، حيث يوجد "متحف بانغاباندو" في دكا الذي يخلد ذكرى مؤسس البلاد الشيخ مجيب الرحمن، إضافة إلى بعض المواقع الأثرية والمساجد والمعابد وكذلك تتمتع مدينة كوكس بازار بأطول شاطئ رملي في العالم بطول 120 كيلومتراً، وتعتبر جزيرة سانت مارتن من أجمل الوجهات السياحية في بنغلاديش، إضافة إلى عدد من المناطق الأخرى.