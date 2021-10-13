"دبي للسياحة" تفتتح بوابات "إكسبو 2020" على عصر جديد

المصدر: وام

في لفتة تعكس الزخم الذي أحدثه معرض إكسبو 2020 دبي ودوره المهم في تعافي قطاع السياحة العالمي، افتتح شركاء قطاع السياحة في دبي الأبواب، إيذاناً بدخول عصر جديد للقطاع، وذلك ضمن احتفالية خاصة بمناسبة الافتتاح الرمزي لبوابة الدخول إلى إكسبو دبي 2020.

وشارك هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري "دبي للسياحة"، يرافقه مجموعة من الشركاء في قطاع السياحة في الاحتفال الرمزي بفتح بوابة "إكسبو 2020 دبي" الضخمة التي تؤدي إلى منطقة الاستدامة، وذلك على ألحان الأغنية الرسمية لمعرض إكسبو "هذا وقتنا"، وبوجود إحدى الفرق الإماراتية التقليدية التي رحبت بالضيوف وزوار المعرض، بما يعكس أصالة وكرم ضيافة الإمارات المنفتحة على العالم.

ويعتبر الافتتاح الرمزي لبوابات "إكسبو 2020 دبي" كل يوم جزءاً من برنامج المعرض للترحيب بالعالم، واحتفاءً بالدور المهم والمحوري الذي تلعبه القطاعات والمؤسسات المحلية المتنوعة وكذلك الشركاء الذين يتحدون ويتعاونون جميعاً من أجل صنع عالم جديد. علماً أنه يمكن الدخول إلى المعرض من خلال ثلاث بوابات رئيسية للوصول إلى مناطق الاستدامة، والفرص، والتنقل.

ويسهم معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي يشارك فيه أكثر من 190 دولة ويستقبل زواره من مختلف الجنسيات والثقافات والفئات العمرية في تعزيز مكانة قطاع السياحة في دبي لتحقيق النمو، إضافة إلى ترسيخ سمعة المدينة وجهةً عالمية متعددة الثقافات.

وتم التجهيز والإعداد لهذا الحدث بشكل مميز ليكون قادراً على تقديم صورة مشرقة واستثنائية عن دبي للزوار والمشاركين وكذلك ملايين المتابعين من مختلف أنحاء العالم.