السيدة الأولى لأنغولا تزور إكسبو 2020

المصدر: البيان

قامت آنا أفونسو دياس لورينسو، السيدة الأولى لدولة أنغولا، بزيارة لإكسبو 2020 دبي، مساء اليوم الثلاثاء، وتنقلت مع الوفد المرافق لها بين عدة أجنحة أبرزهم جناح دولة أنغولا، وجناح المرأة، وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها.

تلقت السيدة لورينسون، خلال زيارتها، شروحات حول جناح المرأة من قبل المشرفين عليه، حيث يعد الجناح مساحة للمناقشات الهادفة والداعمة لرؤية المرأة ولإبراز حجم مساهمتها في مختلف نواحي المجتمع، كما يهدف الجناح لتسليط الضوء على المبادرات والحلول التي تقدمها المرأة في مختلف دول العالم وعلى دورها المتزايد لصناعة غد أفضل.

شغلت السيدة الأولى لأنغولا عدة مناصب حكومية، فهي شخصية اقتصادية وسياسية بارزة ووزيرة سابقة، ومن بين أبرز المناصب التي تقلدتها منصب رئيسة المجلس الوطني للإحصاء، والمنسق الوطني لصندوق الاحتياط الفيدرالي، ووزيرة للتخطيط من العام 1999 إلى غاية العام 2012، وفي الانتخابات البرلمانية التي أجريت في سبتمبر من العام 2008، فازت لورينسو بمقعد عن القائمة الوطنية للحركة الشعبية لتحرير أنغولا، كما أنها تتحدث عدة لغات كالإنجليزية والفرنسية والإسبانية إضافة للغة البرتغالية وهي اللغة الرسمية لأنغولا.