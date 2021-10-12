"إكسبو 2020" يدلل الأطفال بباقة ترفيهية مسلية

المصدر: البيان

يمثل إكسبو 2020 دبي، وجهة مثالية للعائلات الزائرة للاستمتاع والاستفادة، بعدد لا يحصى من الأنشطة الترفيهية والتجارب الممتعة المخصصة لجميع الفئات والأعمار، حيث يوفر "إكسبو 2020" لزواره مجموعة من المغامرات الشيقة والعروض المبهرة، والتجارب الاستثنائية التي ستضمن للأطفال وعائلاتهم قضاء أوقات ممتعة في أجواء ساحرة ستترك بصمة مميزة في ذاكرتهم.

كما سيحظى زوار إكسبو أيضاً بتجربة فريدة لتناول الطعام بنكهات مختلفة من جميع أنحاء العالم، حيث يحتوي إكسبو 2020 دبي على ما يقارب 200 مقهى ومطعم في الموقع، والعديد منها فريد من نوعه ويتواجد للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

راشد ولطيفة

يمكن لزوار إكسبو مشاهدة الحلقات المفضلة لديهم من قصة راشد ولطيفة، شخصيات إكسبو 2020 دبي، والاستمتاع في الوقت نفسه بتناول الطعام في حديقة اليوبيل، أثناء حضور عرض مسرحي غنائي، مدته 20 دقيقة، يشاهدون خلاله الصراع الذي سيخوضه راشد ولطيفة ضد السيد سكراب، إضافة إلى الأداء التفاعلي المباشر مع الجمهور الذي سيقدمونه في ساحة الوصل.

عروض تفاعلية

ستشهد ساحة الوصل سلسلة من العروض التفاعلية الساحرة، ويبرز من بينها عرض "عوشة والقمر" وهو عرض بصري مذهل يروي قصة الشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، يغوص الحضور خلاله في عالم "عوشة" الصغيرة وهي بعمر 12 عامًا، في مكان تكلم فيه القمر وتنسج فيه خيوط القدر، ويروي العرض قصة الطفلة الحالمة التي استحوذت كلماتها عندما نطقت على قلوب الجميع. كما تقدم الساحة عرض "نجوم في البرية" الذي يروي قصة رجل حكيم يعيش بين الأحلام والواقع ويأخذ المشاركين في رحلة حالمة.

يتناول عرض "الخردة تعود" تعرض الشخصيتان الرئيسيتان في إكسبو 2020 دبي، راشد ولطيفة، للخطر وحاجتهما للمساعدة بعد أن سيطر خصمهما "السيد خردة" على ساحة الوصل. أما العرض الرابع فيحمل اسم "هارموني" الذي سيغمر فيه الضوء الأزرق العميق ساحة الوصل في مشهد خيالي متوهج ليحولها إلى محيط ينبض بالحياة.

عروض درون

تشهد ساحة "الاستدامة" في منطقة الاستدامة عروضاً رائعة لـ 500 طائرة درون، تحلق معا لترسم لوحة بصرية وصوتية خلابة في عرض يقام يومياً ما بين الساعة السابعة والسابعة والنصف مساءً على أنغام الموسيقى، يستمر تقديم هذا العرض طوال فترة انعقاد الحدث الدولي، لكنه سيقدم لوحة فنية جديدة كل يوم.

عجائب إكسبو

يحفل موقع إكسبو 2020 بالعديد من التجارب المدهشة ومن بينها حديقة "الثريا"، وهي عبارة عن حديقة طائرة تعمل كبرج مراقبة، إذ ترتفع 55 متراً عن سطح الأرض، وتوفر للزائرين رؤية بنطاق 360 درجة لموقع إكسبو 2020 دبي.

شلالات إكسبو، يستطيع الكبار والصغار الاستمتاع بمنظر الشلالات المتدفقة بعنفوان واللهو بمياهها، حيث صممت الشلالات على جدران عمودية بارتفاع 13 متراً، وتتدفق المياه فيها نهاراً نحو حلقة نارية غامضة متعددة الألوان، فيما تتحدى قوانين الجاذبية الأرضية ليلاً عبر التدفق للأعلى على أنغام الموسيقى.

حفلات فنية

بعد غياب طويل، يحيي الفنان سامي يوسف حفلين استثنائيين في ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي، وذلك في 22 و23 من أكتوبر، بمشاركة فنانين عالميين من أذربيجان والصين والمغرب، ومن المقرر أن يقدم خلالها أحدث أغنياته بالإضافة إلى أغنياته المعروفة لكن بتوزيع جديد.

ومن المقرر أيضا أن يحيي الفنان العربي المتألق عمرو دياب حفلأ غنائياً في حديقة اليوبيل بمنطقة التنقل في 30 أكتوبر، سيقدم خلاله عدة مفاجآت لجمهوره العريض، حيث سيغنى أغلب الأغنيات التي أطلقها في أحدث ألبوماته الغنائية، بالاضافة إلى مجموعة من أغنياته المعروفة.

أما الأمسيات الخالدة، فهي سلسلة من الحفلات المميزة التي ستنطلق بدءا من 15 أكتوبر ، ويحيها مجموعة من أشهر الفنانين العالميين والعرب، في ساحة الوصل بمصاحبة عرض بصري خلاب.

وهناك أيضاً فعالية "جلسات في إكسبو" التي تحاكي الجلسات الطربية الخليجية، والعديد غيرها من البرامج الأخرى التي تستضيف فنانين من مختلف أنحاء العالم ليصدحوا بأصواتهم في سماء دبي.

نكهات من العالم

يضم إكسبو 2020 أكثر من 200 مطعم، ويتيح للزائرين من كافة الأعمار فرصة تذوق الطعام من مختلف بلدان العالم، وتجربة الأطباق الشعبية لتلك الدول والتي تعكس ثقافات شعوبها، كما تحتفي قاعة "نكهات المستقبل" للمأكولات بتقديم أشهى النكهات التقليدية المستوحاة من منطقة الخليج، مع إتاحة الفرصة للزوار لاختبار ثقافات المنطقة بأسلوبها الفريد الذي غزا المطابخ العالمية، هذا بالإضافة للفعاليات التي تنظمها الأجنحة المشاركة بمناسبة يوم الغذاء العالمي في 16 أكتوبر، ومنها:

يوم الغذاء العالمي

تجمع جماهيري للاحتفال بيوم الغذاء العالمي في جناح الفرص، للمطالبة بالتضامن العالمي لزيادة الوعي حول مشكلة الجوع المتنامية، وإعادة تشكيل أنظمة الأمن الغذائي، وخلق عالم يقدم طعاماً جيداً.

طعام بادن فورتمبيرغ

يمكن للزوار التعرف على الأطباق الخاصة الإقليمية في جناح بادن فورتمبيرغ، إضافة إلى مشاهدة طاهي الجناح أثناء إعداده لبعض أطباق "Swabian" الإقليمية، وهو نوع خاص من نودلز البيض يقدم مع الصلصة، ومربعات المعكرونة المملوءة باللحم والسبانخ، وغيرها من المكونات.

طعام كوري

يتمتع الطعام الكوري بمكانة عصرية في السنوات الأخيرة، إلى جانب الموسيقى والثقافات الأخرى، ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة مباهج الطعام الكوري في يوم الغذاء العالمي في الجناح الكوري، الذي يقدم ثقافة الطعام الفريدة هذه من خلال المعرض وهدايا الأطعمة.