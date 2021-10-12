"إكسبو 2020".. أسابيع من الفعاليات والأنشطة التعليمية الممتعة

المصدر: البيان

أكد طارق غوشة، الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات في إكسبو 2020 دبي، أن الأسابيع المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً من العائلات، خاصة مع افتتاح العديد من العروض والأنشطة الترفيهية والتعليمية الجديدة الموجهة لكافة الأعمار ، والتي تصادف موعد إطلاقها مع العطلة المدرسية المرتقبة، إليكم مجموعة من هذه الأنشطة التي ينبغي عدم تفويتها.

عالم الفضاء

سيتسنى للأطفال الشغوفين بالفضاء، مشاهدة قطعة فريدة تم جلبها من على سطح القمر عمرها 3.8 مليار سنة يعرضها جناح الولايات المتحدة الأمريكية، أحضرها رائد الفضاء جاك شيمت معه بعد رحلته على المركبة الفضائية "أبولو 17"، كما يمكنهم رؤية نسخة طبق الأصل لصاروخ "فالكون 9" الذي أطلقته شركة "سبيس إكس" والذي يبلغ ارتفاعه 14 طابقاً ، فيما يعرض جناح روسيا نسخة طبق الأصل عن القمر الاصطناعي "سبوتنيك" الذي أطلقه الاتحاد السوفيتي سابقاً.

ثقافة الاستدامة

سيأخذ تيرا، جناح الاستدامة، الزوار صغارا وكبارا في جولة تفاعلية إلى أعماق المحيطات وبين أحضان الغابات، مما سيمنحهم فرصة مدهشة للتواصل مع الطبيعة، واستكشافكنوزها الخفية، مع التعرف في الوقت نفسه على تأثير الإنسان على البيئة.

كما تعد أجنحة الدول المكان المناسب للتعرف على ثقافات تلك الدول، وزيارة أماكن مختلفة، حيث يستحضر جناح البرازيل، على سبيل المثال، غابات الأمازون وأنهارها عبر المؤثرات الصوتية والضوئية والروائح التي تحاكي أجواء الغابات المحيطة بالنهر، الذي جسده الجناح من خلال الأرضية المغطاة بمرآة من المياه الضحلة، لتجعل من التجربة رحلة حقيقية، ويضم الجناح الألماني مختبرات تعنى بالتوازن البيئي والطاقة البديلة، بالإضافة إلى مختبر التنوع الحيوي الذي يركز على العجائب الطبيعية والكائنات الحية، ليطرح أفكاره بأسلوب ملفت ومبتكر.

يوم الغذاء العالمي

يمكن للزوار في يوم الغذاء العالمي الموافق لـ 16 أكتوبر، التعرف على الأغذية الأساسية في كينيا، وكيف تقوم هذه الدولة بتمكين صغار المزارعين لتوسيع نطاق إنتاج الغذاء باستخدام مبادئ مستدامة، وذلك من خلال مجموعة منوعة من الأحاديث الشيقة والأنشطة الممتعة للمصممة لجميع أفراد الأسرة التي ينظمها جناح كينيا.

تحدي الطبخ

ينظم جناح أستراليا فصل طهي إبداعي مصمم لتشجيع طهاة المنزل على تقليل هدر الطعام. تنصح العائلات بالانضمام لهذا الفصل لتعلم الدور الذي يمكن أن يلعبه كل فرد من أفرادها في حماية البيئة والحفاظ على مصادرها الطبيعية.

طائرات ورقية

حدث اجتماعي شهري ينظمه جناح ماليزيا، ويهدف إلى دمج الشباب وتحفيزهم على التفكير الإيجابي في التنمية المستدامة، سيتم خلاله توزيع من 30 إلى 50 طائرة ورقية على الزوار لإطلاقها للتحليق في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من كل شهر، طيلة فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي.

اللاعبون الصغار

يجب ألا يفوت أبطالنا الصغار فرصة تعلم مهارات الألعاب الرياضية المفضلة لديهم، والتي تقدمها مجموعة من أهم الأندية الرياضية في العالم، ومنها:

كرة السلة الاستعراضية

يمزج فريق "Harlem Globetrotter" بين الترفيه العائلي وتعليم المهارات الفائقة للعبة كرة السلة، إذ يعد الجمهور بتجربة فريدة لتعلم مهارات المراوغة بكرة السلة، وذلك بمشاركة نخبة من أفضل نجوم اللعبة في العالم.

ماي سيتي كيدز كامب

معسكر كرة قدم يومي ممتع للأطفال، بقيادة مدربي مانشستر سيتي، يهدف إلى تشجيع الأطفال من عمر الخامسة إلى السادسة عشر على ممارسة الرياضة، للحفاظ على نشاطهم خلال العطلة المدرسية.

مان سيتي يحضر ويلعب

انضم إلى فريق Man City وشارك في بعض ألعاب كرة القدم المصغرة، حيث يمكن للأطفال فوق 12 عاماً المشاركة في هذه الفعالية الرياضية الممتعة التي يتعلمون من خلالها مهارات لعبة كرة القدم الاحترافية في حديقة أستراليا (Aussie Park).

تحدي الكريكيت

يمكن للزوار اختبار مهاراتهم في تحدي "فريق راجستان الملكي"، ومطاردة الهدف والحصول على فرصة للفوز ببعض التذكارات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالفريق.

أكاديمية إيه سي ميلان

تهدف أكاديمية إيه سي ميلان، إلى تعليم الأطفال من عمر السادسة إلى الرابعة عشر، أهم مهارات لعبة كرة القدم، وتعريفهم على التدريبات التي يخوضها لاعبي الفريق.

الجميلة النائمة

تقدم شركة الدمى الإيطالية "Colla e Figli Compagnia Marionettistica Carlo" نظرة مختلفة عن الحكاية الكلاسيكية الخيالية، "Sleeping Beauty" أو "الجميلة النائمة"، من خلال عرض بدمى الماريونيت، سيأخذ الزوار في رحلة للتمييز بين الخير والشر، ما يضمن التسلية والترفيه للأطفال، ويعود بالآباء إلى ذكريات الماضي الجميل، فيما يعرض المسرح التفاعلي الإيطالي "Compagnia TPO"، عرضا مميزا بعنوان "منزل الباندا"، وهو عبارة عن رحلة برية لتتبع حيوان الباندا، بهدف للتعريف بالإرث الثقافي والتاريخ الغني للصين.

أما مشروع "بيت الهامور" فيهدف لرفع مستوى وعي الأطفال وعائلاتهم حول النظم البيئية المرجانية المهددة بالانقراض، وسيستعرض المشروع لوجة جدارية، ساهم في رسمها طلاب المدارس، تصور الحياة البحرية. كما ينظم ورش عمل فنية لصنع المنحوتات.