القائد العام لشرطة رأس الخيمة يزور إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

زار اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة معرض إكسبو 2020 دبي وتوقف في عدد من أجنحة الدول المشاركة وتعرف إلى ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية وشاهد مجموعة من الفعاليات والعروض المقامة.

وشملت زيارة القائد العام لشرطة رأس الخيمة برفقة عدد من ضباط وزارة الداخلية.. جناح الإمارات «موطن الحلم والإنجاز» الذي شاهد فيه مسيرة الإمارات من تأسيسها وحتى الوقت الحاضر وشواهد حية على مدى التطور التي تعيشه في المجالات كافة، كما زار جناح المملكة العربية السعودية وهو ثاني أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي والمقام في منطقة «الفرص» بالمعرض ويعكس نهضة المملكة ماضيها وحاضرها، ورؤيتها الطموح للمستقبل عبر محتوى إبداعي يعكس الثراء الحضاري للمملكة وتوقف أيضاً في جناح دولة إسرائيل في إكسبو والذي يقدم جوانب من التقنيات والاختراعات والمشاريع القائمة فيها.