ذكاء وسحابة وحوسبة من «اكسنتشر» في إكسبو

المصدر: دبي – علي شدهان

تقدم «اكسنتشر» الشركة العالمية الرائدة في توفير مجموعة متنوعة من الحلول المهنية في المجال الرقمي، حزمة من الخدمات المتعلقة بالتقنيات السحابية وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتعليم الآلي و«البلوك تشين»، وذلك بعد افتتاح مقرها الفخم في منطقة الاستدامة في معرض إكسبو 2020 دبي بحضور حشد محلي ودولي. ويعكس مقر «اكسنتشر» في إكسبو 2020 دبي، ما تقدمه الشركة بصفتها شريك الخدمات الرقمية الرسمي للمعرض الدولي، وعرض أبرز وأحدث ابتكارات «اكسنتشر»، وأكثرها جاذبية، ليتعرف الزوار طوال فترة المعرض، على دور الحلول الرائدة التي توفرها «اكسنتشر».

ومن مقرها الجديد في إكسبو 2020 دبي، تعرض«اكسنتشر»، سلسلة من خبراتها في مجالات في الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والسحابة والحوسبة الكمية والتعلم الآلي، مع استعراض سلسلة من تجارب العملاء في قطاعات مهمة كالاستدامة وتحول الطاقة والصحة والسياحة والسفر والمدفوعات العالمية.

دور مهم

وقال أليكسي ليكانويت المدير العام الإقليمي لـ «اكسنتشر» في الشرق الأوسط: يشرفنا المساهمة بدور مهم في استقبال المنطقة لأول مرة معرض إكسبو الدولي، ما يعزز مكانة الإمارات في الساحة العالمية، رغم التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، وقد تعاونت «اكسنتشر» مع إكسبو 2020 دبي، و«اتصالات ديجيتال»، لإيجاد الجيل القادم من التطبيقات التي تخدم زوار الأحداث الضخمة في العقد المقبل، ونرحب بأقطاب الصناعة لزيارتنا في مقرنا الجديد في معرض إكسبو 2020 دبي، والتعرف على مسيرتنا التحولية التي أثمرت عن إيجاد الأسس الرقمية لهذا المعرض العالمي.

تحسين الحياة

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي للتقنية في إكسبو 2020 دبي: نحن ملتزمون في إكسبو 2020 دبي، بإظهار ما يمكن للتكنولوجيا المبتكرة أن تحدثه من تأثير إيجابي، وكيفية تحسينها طريقة حياة الناس وأعمالهم، وتشاركنا «اكسنتشر» أهدافنا، وبباقتها من التكنولوجيا الصناعية الرائدة، تساعدنا على تحقيق رؤيتنا لتجربة رقمية مبتكرة ومؤثرة ومخصصة وممتعة للملايين من زوار إكسبو 2020 دبي، بصفتها شريك الخدمات الرقمية للحدث العالمي.

بناء الأسس

وأضاف الهاشمي: نجحت «اكسنتشر» في بناء الأسس الرقمية لوضع الزائر في قلب إكسبو، من تصميم وتنفيذ وتشغيل المنصات التي تدعم تجارب الضيوف شديدة الخصوصية إلى تزويد إكسبو 2020 دبي بالأدوات اللازمة للوصول إلى جماهير جديدة ورواية قصص جديدة، حيث قدمت «اكسنتشر» حلاً شاملاً ومتكاملاً يقود الاتصالات الحقيقية، مع إنشاء الشركة مجموعة قنوات رقمية بما في ذلك موقع ويب وتطبيق جوال وروبوت دردشة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية وتحليلات البيانات، لضمان تجربة سهلة الوصول وذات صلة ومخصصة لكل شخص.

أمن المعلومات

وأشار جيراردو كانتا، المدير التنفيذي الأول لـ «اكسنتشر» في منطقة الشرق الأوسط، إلى أن الشركة تعمل مع معرض إكسبو 2020 دبي على تحقيق شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» عبر جعل نسخة دبي الأكثر ارتباطاً عبر التكنولوجيا من ذكاء الأعمال والتحليلات إلى أمن المعلومات والعلاقات مع العملاء، وتجربة التذاكر الإلكترونية إلى المساعدة الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدمات تحديد الموقع الجغرافي.