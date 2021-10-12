المالديف.. سحر الأرخبيل يتألق في "إكسبو 2020 دبي"

يعكس جناح المالديف في إكسبو 2020 دبي، ضمن منطقة الاستدامة، البيئة البحرية الخلابة التي تتمتع بها المالديف والتي أكسبتها شهرة عالمية.

وعند الدخول للجناح تستقطب الزوار الحياة البحرية على السقف والجدران والمناظر والصور ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى بعض الأعمال الحرفية اليدوية، وكذلك مسرح المراكب الشراعية الذي يروي قصة جزر المالديف عبر عرضها على اشرعة القوارب.

ويقدم الجناح المالديف كوجهة سياحية ومن الأماكن الأكثر جذبا للسياح في العالم فهي تتكون من أرخبيل من الجزر تتمتع بشواطئ رملية وتشكل مأوى لأصناف متنوعة من الأسماك الاستوائية.