بلدية دبي تعزز معارف الأطفال في "إكسبو 2020"

المصدر: وام

تنظم مدينة الطفل التابعة لبلدية دبي خلال أكتوبر الجاري مجموعة من الفعاليات تحت شعار "مدينة الطفل وإكسبو 2020"، لتعريف الأطفال وطلاب المدارس من سن 6 إلى 12 عاماً وعائلاتهم بالورش التعليمية والترفيهية المرتبطة بأنشطة الحدث العالمي.

وتهدف مدينة الطفل التي تعتبر أول مدينة تعليمية مخصصة للأطفال من سن 2-15 سنة في الدولة، إلى تشجع الأطفال على البحث والاستكشاف في قالب تعليمي وترفيهي لغرس المفاهيم والمعلومات المفيدة لديهم من خلال المشاركة في البرامج التعليمية والترفيهية المتنوعة.

وتشمل أبرز الفعاليات "مغامرات دولة الإمارات في إكسبو 2020" و"مبتكرو إكسبو الصغار" و"عروض الأجنحة" و"الموسيقى والتسامح" و"إغلاق حلقة استخدام البلاستيك" و"سرعة الخيال" و"البشر في 2050" و"رحلة إلى الفضاء" و"هذا وقتنا"، إضافة إلى فعالية خاصة لأصحاب الهمم.