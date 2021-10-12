طلعتان في أجواء دبي على ارتفاع منخفض لطائرة الإمارات A380 بالكسوة الزرقاء

المصدر: البيان

أعلنت طيران الإمارات، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ"إكسبو 2020 دبي"، أن إحدى طائراتها A380 بالكسوة الزرقاء الجديدة الكاملة الخاصة بإكسبو 2020 سوف تقوم بطلعتين على ارتفاع منخفض فوق شارع الشيخ زايد وموقع اكسبو، وذلك صباح يومي غد (الأربعاء 13 أكتوبر) وبعد غد (الخميس 14 أكتوبر).

وسوف تتوفر الفرصة أمام وسائل الإعلام، والأفراد الذين يتنقلون صباحاً، لمشاهدة الطائرة والتقاط الصور ومقاطع الفيديو بين الساعة 5- 8 صباحاً على طول شارع الشيخ زايد وحول دبي إكسبو 2020 والمناطق المحيطة. ويتعلق تحليق الطائرة خلال اليومين المقبلين بمشروع خاص ستكشف عنه طيران الإمارات قريباً.

وتذكر طيران الإمارات أفراد الجمهور بعدم تعريض الطائرة للخطر باستخدام طائرات بدون طيار (درون) والامتثال لجميع إرشادات الهيئة العامة للطيران المدني المتعلقة بـ"مناطق حظر تحليق الطائرات بدون طيار/ درون".

وكانت طيران الإمارات قد كشفت النقاب أواخر سبتمبر الفائت عن طائرات A380 بكسوة زرقاء كاملة خاصة بإكسبو 2020 دبي. وسوف تنقل هذه الطائرات رسالة المعرض ودبي عبر شبكة خطوط طيران الإمارات خلال الأشهر المقبلة.