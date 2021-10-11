وكيل وزارة الداخلية يزور إكسبو 2020

المصدر: وام

زار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، معرض إكسبو 2020 دبي، وتوقف عند عدد من أجنحة الدول المشاركة وتعرف إلى ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية وشاهد مجموعة من الفعاليات والعروض المقامة.

وشملت زيارة وكيل الوزارة جناح دول الإمارات العربية المتحدة "موطن الحلم والإنجاز"، حيث شاهد ومرافقوه المعروضات التي تمثل مسيرة الإمارات منذ تأسيسها للوقت الحاضر وملامح مستقبلها المشرق، كما زار جناح الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الفرص في اكسبو دبي، ويعرض جانباً من سعي أمريكا لتمكين الإبداع والابتكار والفرص، وتأكيد إسهامات أمريكا كدولة محورية في العالم في إرساء مقومات السلام.

ثم زار جناح سنغافورة وشاهد جانباً من الثقافة السنغافورية العريقة ودورها كإحدى أهم الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والصناعات المتطورة وجناح كينيا بمعروضاته المستوحاة من التراث الأفريقي العريق وأمانة مجلس التعاون الخليجي بما تعرضه من مبادرات ومشاريع تعزز العمل الخليجي المشترك وجناح المملكة المغربية الذي يعكس من خلال المعروضات موروث المغرب وتراثه الطبيعي والثقافي.