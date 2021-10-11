السياحة المستدامة تستهل فعاليات الجناح الأذري في إكسبو 2020

المصدر: وام

استهل مجلس السياحة الأذربيجاني مشاركته في إكسبو 2020 دبي بحدث مخصص لاكتشاف كيف أعادت أذربيجان تركيز جهودها على توسيع السياحة المستدامة المزدهرة.

وتمثلت الرسالة الشاملة التي أرسلتها الفعالية - التي أقيمت في جناح أذربيجان في منطقة "الاستدامة" - في إلهام المسافرين لفتح صفحة جديدة صديقة للبيئة.

وأكد المتحدثون الرئيسيون ومن بينهم فلوريان سينجست شميد المدير التنفيذي لمجلس السياحة الأذربيجاني، أهمية سياسات السياحة المستدامة في حماية صناعة السياحة في البلاد في المستقبل وتعزيز تعافي أذربيجان من جائحة "كوفيد 19".

وقال سينجست شميد إنه نتيجة للإضطراب الذي أصاب صناعة السياحة العام الماضي سعت أذربيجان إلى اغتنام الفرص الجديدة التي يوفرها وضع السياح الذين يتطلعون إلى السفر بأمان أكثر فنحن محظوظون للغاية لأن مناخنا والمناظر الطبيعية المتنوعة في البلاد تجعل تجارب السفر القائم على التباعد الإجتماعي أمراً ممكناً، وبالتالي الاحتفال بأفضل ما تقدمه البلاد من معالم سياحية، ومن خلال القيام بذلك تمكنا من فتح الإمكانات الكاملة للعروض الطبيعية والثقافية المتنوعة التي تتمتع بها أذربيجان، فضلاً عن الموهبة العظيمة والمرونة التي يتمتع بها شعبها.. ويوفر معرض إكسبو 2020 دبي منصة مثالية لتبادل تجربة التزامنا طويل الأمد بالسياحة المستدامة والابتكار في قلب "منطقة الاستدامة" ونحن نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين من منطقة الشرق الأوسط لرؤية جانب جديد من أذربيجان.

من بين العديد من عروض السياحة المستدامة التي تم تقديمها في هذه الفعالية، عرض "سياحة الأطعمة البطيئة" مع التركيز بشكل رئيسي على إلهام الزوار للانغماس في التنوع الغني للأطعمة المزروعة محلياً، وباعتباره أحد أبرز المبادرات الاجتماعية لمجلس السياحة الأذربيجاني تم تصميم هذا العرض لتمكين المسافرين من الحصول على خبرة أولية من خلال لقاءاتهم مع المزارعين والمنتجين بينما يستمتعون بإقامة ليلية في بيوت الضيافة الريفية وتقديم دورة تدريبية تفاعلية في الطهي مع الشيف الأذربيجاني الرائد والمؤسس المشارك لجمعية أختصاصيي الطهي الأذربيجاني أورخان مختاروف، حيث يقوم الضيوف بأخذ عينات من مجموعة مختارة من الأكلات الأذربيجانية الخالصة والتي تم تحضيرها من بصل روشانكا، وبندق آتا بابا، ولبن الجاموس القوقازي وغيرها من المنتجات المحلية الغنية المدرجة في الكتالوج الخاص الذي تم إنشاؤه من دليل "سفينة التذوق" وهو كتالوج عالمي للطعام البطيء يدرج المنتجات التي قد تختفي قريباً.