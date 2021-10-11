عبدالله بن زايد: إكسبو 2020 ملتقى الحضارات العربية والعالمية على أرض الإمارات

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جيونغ وي يونغ وزير خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

جرى خلال اللقاء - الذي عقد في مقر إكسبو 2020 دبي - بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وفي قطاع الطاقة.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك الإماراتي الكوري في القطاع الصحي لاسيما على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأهمية المضي قدماً في مسار التعافي المستدام من الجائحة.

واستعرض سموه وجيونغ وي يونغ تنظيم دولة الإمارات لإكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث البارز في صياغة أجندة عمل عالمية للمرحلة المقبلة تستند إلى تعزيز التعاون الدولي والتطلع لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جيونغ وي يونغ مؤكدا قوة ومتانة العلاقات الثنائية الإماراتية الكورية والحرص المستمر على تعزيزها وتنمية التعاون المشترك في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل.. زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الجناح الكوري المشارك في إكسبو 2020 دبي والذي يقع في منطقة "التنقل".

وتعرف سموه على التصميم الديناميكي للجناح الكوري المصمم على شكل مبنى حركي يتفاعل مع الزوار ويوفر لهم تجربة تفاعلية شائقة في بيئات واقعية وافتراضية.

وأشاد سموه بمحتوى الجناح الذي يحمل شعار "كوريا الذكية تنقل العالم إليك" ويصنف ضمن أكبر 5 أجنحة في الحدث العالمي ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 4651 مترا مربعا.

حضر اللقاء .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب المفوض العام لجناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 دبي.

ملتقى الحضارات

من جهة أخرى، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن إكسبو 2020 دبي ملتقى بارز للثقافات والحضارات العربية والعالمية على أرض الإمارات، مشيراً إلى أن حضور أكثر من 190 دولة في هذا الحدث العالمي يجسد دوره المهم في بناء المزيد من جسور التواصل والتعاون بين دول العالم لخدمة البشرية جمعاء.

وأشاد سموه خلال زيارته لأجنحة عدد من الدول العربية في إكسبو 2020 دبي، بالمشاركة العربية البارزة في هذا الحدث الدولي الكبير.

واستهل سموه جولته بزيارة جناح المملكة المغربية الشقيقة الذي يقع في منطقة "الفرص" بإكسبو 2020 دبي، واطلع على محتوى الجناح وما يوفره من برامج متنوعة تعكس الهوية المغربية وتاريخها وموروثها الثقافي وكذلك تطلعاتها للمستقبل.

وثمن سموه جهود القائمين على الجناح مؤكداً العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين الإمارات والمغرب وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين.

وتعرف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال زيارته جناح جمهورية مصر العربية الذي يقع في منطقة "الفرص" بإكسبو 2020 دبي على التصميم المبتكر للجناح الذي يبرز التاريخ والحضارة المصرية الممتدة لآلاف السنين.

واطلع سموه على الرحلة الافتراضية التي يوفرها الجناح لزواره وينقلهم خلالها في جولة مصورة إلى أبرز الأماكن التاريخية والسياحية في مصر، إضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها خلال الفترة الحالية.

وأشار سموه إلى أن حضور جمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي، يشكل إضافة مميزة للحدث العالمي ويجسد ما يجمع البلدين الشقيقين وقيادتهما من علاقات أخوية راسخة ومميزة.

كما زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جناح المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الذي يقع في منطقة "التنقل" بإكسبو 2020 دبي ويحمل شعار "عتبات المستقبل".

وتعرف سموه على محتوى الجناح وما يقدمه من برامج متنوعة للزوار تعكس الإنجازات التي حققتها المملكة في العديد من المجالات، إضافة إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها والبرامج والخطط المستقبلية التي تتطلع إلى تحقيقها.

وأشاد سموه بالمشاركة الأردنية البارزة في هذا المحفل العالمي مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.