جناح تونس في إكسبو 2020.. شباب ملهم ومستقبل واعد

المصدر: وام

تشارك تونس في إكسبو 2020 دبي بجناح من طابقين بمساحة 436 متراً مربعاً ويقع في منطقة "الفرص" تحت شعار "شباب ملهم.. مستقبل واعد" لإبراز ابتكارات وابداعات الشباب التونسي.

وقال مالك بسباس مدير الجناح التونسي في اكسبو 2020 دبي في تصريح لوكالة انباء الإمارات وام": تأتي مشاركة تونس في هذا الملتقى العالمي لابراز ابتكارات الشباب التونسي الثروة الوطنية التي ستتقدم بهم تونس .

واضاف بسباس: يتكون الجناح التونسي من أربعة مناطق.. منطقة الاستقبال ومن خلالها يتم استكشاف المواقع السياحية والتاريخية والحضارية في تونس من خلال عرض أفلام ترويجية و تجربة ارتداء اللباس التقليدي التونسي وكذلك منطقة عرض لفيلم قصير متعدد الأبعاد بتقنيات تكنولوجية متطورة، حيث يعيش الزائر رحلة في الزمن تنطلق من تصور للمستقبل "تونس 2050" رجوعاً إلى الحاضر ويتم خلال هذه الرحلة الزمنية استعراض حقب تاريخية ومواقع أثرية وشخصيات في تونس لتنتهي هذة الرحلة بالتركيز على الشباب التونسي.

وخصصت المنطقة الثالثة في الجناح لعرض تجارب ومشاريع المؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الثقافة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار، حيث يتمكن الزائر من الاطلاع على العديد من المشاريع الرقمية والتكنولوجية الناجحة.

أما المنطقة الرابعة والأخيرة "السوق" فقد خصصت لبيع ابتكارات ومنتوجات تونسية تقليدية للحرفيين من مختلف المناطق.

وأضاف بسباس أن المشاركة في إكسبو 2020 دبي، ستمكن من عرض الفرص الاستثمارية التي تتوافر في تونس وتلقي الضوء عليها كقاعدة لتصدير المنتجات والخدمات وهي فرصة سانحة لتطوير علاقات الأعمال والتعريف بجودة المنتج التونسي.