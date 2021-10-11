"الهضبة" يحيي حفل اليوم الوطني المصري في إكسبو 2020

المصدر: البيان

يحيي النجم العربي عمرو دياب، حفلًا في حديقة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي، بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية المصرية في إكسبو 2020 دبي.

وسيكون الجمهور على موعد مع أجمل أغاني النجم الذي يلقبه جمهوره "الهضبة" وأكثرها شعبية، يوم 30 أكتوبر الجاري، حيث سيقدم دياب أشهر أغنياته ضمن أعظم حدث في العالم.

ويأتي الحفل برعاية من "بيبسيكو"، شريك المشروبات والوجبات الخفيفة الرسمي في إكسبو 2020 دبي.

وبهذه المناسبة قال مصطفى شمس الدين، الرئيس التنفيذي للتسويق لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في شركة بيبسيكو: "يسعدنا أن نجمع جمهور عشاق الموسيقى من حول العالم لتقديم تجربة فريدة مفعمة بالمرح في إكسبو 2020 دبي، حيث نرحب بالجمهور للتعرف عن كثب على جمال المنطقة وغناها بالمواهب وتنوعها الثقافي. كما نفخر بشراكتنا مع الجناح المصري في إكسبو 2020 دبي للاحتفال باليوم الوطني لجمهورية مصر، مع النجم عمرو دياب، فهذا التعاون يلخص التاريخ العريق والمستقبل المشرق لثقافة البوب في مصر".

ويعتبر هذا الحفل واحدًا من بين مجموعة من الحفلات العالمية التي من المقرر أن يحييها فنانون من مناطق جغرافية مختلفة خلال انعقاد إكسبو 2020 دبي.

وسيتمكن الجمهور من حاملي تذاكر إكسبو 2020 دبي من حضور الحفل، علمًا أن الأماكن محدودة وليس هناك حجز مسبق.