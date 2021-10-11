أكثر من 477 ألف مسافر عبر مطار دبي منذ انطلاق إكسبو2020دبي

المصدر: دبي- البيان

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، عن ارتفاع عدد المسافرين منذ انطلاق إكسبو2020دبي، 30 سبتمبر حتى 10 أكتوبر 2021، حيث بلغ عدد المسافرين القادمين عبر مطارات دبي، 477 ألفاً و101 مسافر، مما يبشر بانطلاقة قوية لعودة السياحة في دولة الإمارت العربية المتحدة والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية في الدولة.

وأكد سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي مستعدة للتعامل مع الأعداد الكبيرة للمسافرين في الفترة المنعقدة لإكسبو2020دبي، في كافة منافذها كخلية واحدة وفريق متحد ضمن منظومة متكاملة لضمان أن يتجاوز إكسبو دبي كافة التوقعات، مؤكداً أن موظفي الصفوف الأمامية يبذلون أقصى جهودهم لاستقبال الملايين من الزوار خلال هذه الفترة لإدراكهم أهمية الدور الذي يقدمونه والصورة المشرفة التي يعكسونها لدولة الإمارات العربية المتحدة بتعاملهم وحسهم بالمسؤولية ووعيهم التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع تداعيات كوفيد 19، ومساهمتهم بتقديم نسخة تليق بمكانة دولة الإمارات والمنطقة العربية، وترك أثر إيجابي لاينسى في ذاكرة المسافرين.

وقال سعادة الفريق محمد المري، يسعدنا أن نرحب بالعالم في دبي ونساهم في خلق تجربة فريدة لزوار الحدث الذي يمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على الإرث الثقافي والحضاري لدولة الإمارات وتجربتها الملهمة للزائرين من مختلف الأعمار والفئات والجنسيات، ونفتخر بأن نكون جزءاً من هذا الإنجاز وهذا النجاح الغير مسبوق والذي يحمل معه طموح العالم لرسم ملامح مستقبل جديد للبشرية، مضيفاً أن تزايد أعداد المسافرين يبشر بعودة السياحة والتعافي من الجائحة، وبالتالي تنشيط العجلة الاقتصادية .