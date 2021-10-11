ميكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال يزور جناح طيران الإمارات في إكسبو2020 دبي

المصدر: البيان

رحبت طيران الإمارات، الشريك الأول والناقل الرسمي لإكسبو 2020 دبي، بجانحها في المعرض، بمدير نادي أرسنال المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ميكل أرتيتا.

وكان في استقبال أرتيتا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. وقام بجولة على التجارب الرقمية التي تركز على مستقبل الطيران، وتفاعل مع العديد من التجارب والعروض الغامرة بمفرده. ويقدم جناح طيران الإمارات 10 تجارب سمعية وبصرية تحفز الفكر لجميع زوار إكسبو 2020 دبي.

واستوحي التصميم الداخلي والخارجي لجناح طيران الإمارات، الواقع في منطقة الفرص، من الطيران مع 24 زعنفة تتدفق وتنحني حول الهيكل ونظام إضاءة LED رائع يتألق بألوان نابضة بالحياة بعد غروب الشمس.

وشملت جولة أرتيتا في معرض إكسبو أيضاً زيارة الجناحين الإسباني والأرجنتيني، وجناح الاستدامة، وبرج المراقبة الشهير "حديقة في السماء" الذي يوفر مشهداً بانورامياً 360 درجة للموقع، بالإضافة إلى قبة الوصل للاستمتاع بعروضها الضوئية الرائعة.

وقال ميكل أرتيتا: "حظيتُ بجولة رائعة في إكسبو 2020 خلال زيارتي دبي. وكانت تجربة مستقبل الطيران في جناح طيران الإمارات مبهرة، واستمتعت كثيراً بالعروض الضوئية في قبة الوصل التي تعد من أبرز معالم المعرض. لقد كانت تجربة فريدة حقاً، وأوصي بها لأي شخص يزور دبي في الأشهر المقبلة".

وتعد الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال واحدة من أطول العلاقات المستمرة في عالم كرة القدم، حيث تزيّن العلامة التجارية لطيران الإمارات قمصان الفريق منذ عام 2006. وسوف تستمر رعاية الناقلة للنادي حتى موسم 2023/ 2024، كما ستبقى تسمية استاد أرسنال "استاد طيران الإمارات" حتى عام 2028.

يمكن لزوار إكسبو 2020 دبي الضغط هنا لحجز زيارتهم جناح طيران الإمارات مقدّماً.