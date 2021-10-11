إعلاميون أجانب لـ "البيان": منبهرون بالتنظيم الدقيق والرائع لإكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي ــ ليلى بن هدنة ، عدنان الغربي، أحمد يحيى

جاء انطلاق "إكسبو 2020دبي" كحدث عالمي يجمع دول العالم بين جنباته، ليصبح محل اهتمام الإعلام العالمي الذي يتابع تفاصيله وتأثيراته على كافة الجوانب، ويعمل فريق ضخم من الإعلاميين والمراسلين لنقل نبض المكان إلى بلدانهم.

ويقول الاعلامي الايطالي أندريا إيزبيو إنه ممتن جدا لتنظيم هذا الحدث العالمي بهذه الدقة خاصة أنه يحمل كثيرا من التفاصيل التي لا تنتهي، وأن مثل هذه المعارض تكون صعبة جدا في تنظيمها لإطلاقها بهذا الشكل الرائع، خاصة أن ذلك مهم جدا لإظهار الحدث بالشكل اللائق طوال 6 شهور مقبلة.

وتبين فرح بشير صحفية لبنانية أن إكسبو حدث عالمي بمعنى الكلمة لما سيقدمه من أفكار جديدة من شأنها تعزيز التقدم واستشراف آفاق التنمية المستقبلية في جميع المجالات، وبين أياندا نياثي، الصحفي الجنوب إفريقي، انه ممتن للجنة المنظمة على التسهيلات الكبيرة التي تقدمها لمختلف وسائل الإعلام، فيما أوضح الصحفي الأوغندي، سامسون كازومبا الذي يعمل لفائدة قناة "آن بي آس" أنه بفضل جهود التنظيم الكبيرة استطاع أن يلتقط العديد من الصور الجميلة لمشاهدي القناة.

من جهته صرح المصور التلفزيوني الجنوب إفريقي، ثابو موكونيا أنه سعيد بلقاء العالم في مكان واحد والتقاط صور مختلطة من الثقافات المختلفة، مثنياً على الأمور التنظيمية على كافة المستويات ، فيما أشارت الصحافية الفرنسية ايزابيل مورو انها انبهرت بالتنظيم الجيد للحدث، وقدرة الامارات على جمع العالم تحت سقف واحد .

