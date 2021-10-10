كنز مكتبة الكونغرس في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام والبيان

انتقل أول مصحف مترجم من العربية إلى الإنجليزية في العالم، من مكانه في المكتبة الأكبر في العالم "مكتبة الكونغرس"، ليستقر في الجناح الأمريكي بإكسبو 2020 دبي.

اقتنى الرئيس الأمريكي الثالث توماس جيفرسون، الذي أنشأ "مكتبة الكونغرس"، هذه النسخة التي ترجمها المستشرق الإنجليزي جورج سيل، في عام 1765، دافعه في ذلك دراسته للقانون التي كثيراً ما أشارت إلى القرآن الكريم كمصدر للتشريع الإسلامي.

وصدرت هذه النسخة المكونة من مجلدين عام 1764، وتعد أحد كنوز مكتبة الكونغرس، وتعرض لمدة ثلاثة أشهر.

المجلدان من الطبعة الثانية من الترجمة التي أنجزها سيل، وأصدر قبلها الطبعة الأولى عام 1734، وهما أبرز ما يعرضه جناح الولايات المتحدة الأميركية في إكسبو 2020 دبي، الذي يحمل شعار "الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل"، وهي عبارة مقتبسة من خطاب جيفرسون الشهير خلال إعلانه الاستقلال.

اهتم توماس جيفيرسون، ثالث رئيس أميركي (1801-1809) بالديانات العالمية، حيث اقتنى نسخة من القرآن الكريم عندما كان عمره لا يتجاوز الـ 22 عاماً.

وقالت أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن: "كان توماس جيفرسون مهتما على نطاق واسع بمجموعة متنوعة من وجهات النظر الدينية وتاريخ أمتنا هو انعكاس غني وجميل للأفكار والثقافات والديانات المتنوعة لمواطنيها".

وقد تم نقل نسخة القرآن الكريم المترجمة في صندوق خشبي أرفق فيه جهاز استشعار للاهتزازات ومراقبة التغيرات في درجة الحرارة، ورافقه على طول الطريق موظفو حفظ المكتبات ورجال أمن، وشركة شحن دولية متخصصة في التعامل مع نقل الأدوات النادرة.

وعقب وصول النسخة إلى الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي، قام موظفون متخصصون بتثبيتها في صندوق عرض آمن إلى جانب خريطة مكة المكرمة، لتطالع زائر الجناح فور خروجه من تجربة الصوت والضوء التي تعرض المبادئ التأسيسية للولايات المتحدة الأميركية.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة، طلب مشرعون مسلمون أميركيون انتخبوا أعضاء في مجلس النواب الأميركي أداء قسمهم على هذا المصحف المترجم للغة الإنجليزية، كما أنها المرة الأولى التي تكون فيها هذه النسخة خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ القرن الـ 18.

ويتميز الجناح الأميركي في إكسبو 2020 دبي بممشى متحرك ينقل الضيوف في رحلة إلى المعارض الرئيسة كما يتمكن الزوار من تجربة المأكولات الأميركية واختبار الثقافة الأميركية في فناء الجناح، الذي يستضيف عروضا ترفيهية حية على مدار اليوم.