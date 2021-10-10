حامد بن زايد يزور إكسبو دبي

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، معرض "إكسبو 2020 دبي".

وتجول سموه في العديد من الأجنحة المشاركة شملت أجنحة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية الهند.. وتعرف على ما تحتويه من جوانب ثقافية وتراثية واقتصادية وغيرها.

وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين بشأن أهمية مشاركة بلدانهم في هذا الحدث الدولي للتعريف بتاريخها ومسيرتها وتطلعاتها إلى المستقبل.

وعبر سموه عن تقديره للفرق المسؤولة عن المعرض لما تقوم به من جهود في تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير.

وأكد سموه أن معرض "إكسبو 2020 دبي" يعد منصة عالمية للتواصل والتعرف على إنجازات الدول وثقافات شعوبها ورؤاها إلى المستقبل والآفاق المشرقة التي تتطلع إليها بجانب نقل تجاربها إلى دول العالم.. مشيراً إلى أن المعرض يشكل وجهة ثقافية وسياحية جمعت ثقافات العالم وإنجازاته وأحدث إبداعات دوله في مكان واحد، ووفرت فرصاً جديدة للتعاون والتقارب بين شعوب العالم.