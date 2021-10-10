أمير موناكو يشيد بجهود الإمارات لاستضافة إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

أثنى الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو، خلال اتصال أجرته معه معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لاستضافة الحدث الدولي الاستثنائي.

وأكد ألبرت الثاني أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الرفاهية في جميع المجالات، بما يعود بالنفع والخير على مواطنيها وعلى شعوب العالم، مشيداً باستضافتها لإكسبو 2020 دبي في هذا الوقت المهم من أجل جمع العالم حول الأهداف المشتركة للبشرية. وهنأ ألبرت الثاني معالي ريم الهاشمي بنجاح حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي واكتمال الأسبوعين الأولين من فعالياته، مشيداً بجهود دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث الدولي الاستثنائي.

وخلال الاتصال ناقش الأمير ألبرت الثاني ومعالي ريم الهاشمي ما حققته دولة الإمارات من نجاح مبهر في استضافة إكسبو الدولي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومشاركة إمارة موناكو في هذا الحدث الدولي.

وأكد الجانبان ضرورة التكاتف الدولي والاستفادة من الفرص الاستثنائية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية العالمية وتعزيز الاستدامة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر رخاء لجميع شعوب العالم.

من جهتها، أشادت معالي ريم الهاشمي بتميز الجناح موناكو في إكسبو 2020 دبي، وما تضمنه من معروضات تجسد مدى التقدم الهائل الذي وصلت إليه الإمارة.

وثمّنت معاليها العلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة الإمارات وإمارة موناكو، والتعاون الكبير القائم بينهما على مختلف الصعد.

وكان الأمير ألبرت الثاني قد دشّن، في وقت سابق، نموذجا مصغراً للجناح الذي تشارك به الإمارة في إكسبو 2020 دبي، وذلك في منطقة بورت هرقل. وقد زُوّد الجناح بقاعة مجهزة بأحدث وسائل الاتصال، ليكون نافذة للتواصل المباشر بين سكان الإمارة وزوار إكسبو 2020 دبي.

ومن جانبها قالت سميرة جوهر، مديرة جناح موناكو، إن كلفة الجناح بلغت نحو 52 مليون درهم ، مشيرة إلى أنه يهدف لإيصال رسالة بيئية مهمة، حيث تساعد الألواح الشمسية التي تغطي واجهته الرئيسة في توليد احتياجاته من الطاقة من دون أي ملوثات. كما يقدم الجناح نظرة شاملة عن إمارة موناكو، تشمل السياحة وفرص الأعمال المختلفة.

يتألف الجناح المقام على مساحة إجمالية تصل إلى 1700 متر مربع من طابقين، بارتفاع إجمالي يصل إلى 12 مترا. ويجسّد في شكله وتصميمه الخارجي صخرة موناكو المكسوة بمجموعة من الألواح الكهروضوئية، وتحيط به من الخارج مجموعة من النباتات، من بينها شجرة زيتون بالقرب من المدخل، لإضفاء لمسة جمالية على الموقع .

وحول عدد الزوار خلال الأيام الأولى لافتتاح الجناح.. قالت سميرة جوهر إن الجناح استقبل ما يزيد على عشرة آلاف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات من دول العالم خلال الأيام الأولى من الافتتاح، موضحة أن معروضات الجناح - لاسيما المتعلقة بالأمور البحثية والتقنية والبيئية والمعمارية - تحظى بشغف وإعجاب جميع الزوار.