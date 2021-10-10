الرئيس التركماني يشهد احتفال بلاده باليوم الوطني في إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

شهد قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، احتفال بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

ورُفع علم تركمانستان على منصة الأمم في ساحة الوصل وعُزف نشيدها الوطني وألقى كبار الزوار كلمات بهذه المناسبة .

وتجول رئيس جمهورية تركمانستان، والوفد المرافق له في جناح بلاده في إكسبو 2020 دبي وجناح دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقع جناح تركمانستان في منطقة التنقل وسط الحضور القوي لأحصنة "الأكحل تيكي" عند مدخل الجناح، كونها ترمز إلى الفخر الوطني في تركمانستان، حيث تستقبل الزائرين عند باب الجناح في نافورة تضم خمسة خيول.

وتحت شعار "قوة الخمسة"، يستعرض الجناح تراث تركمانستان التاريخي والثقافي وإنجازاتها الحديثة في مجال الصناعة، إلى جانب أولوياتها التنموية وعلاقاتها الدولية.

وتعتبر الأيام الوطنية والفخرية في إكسبو 2020 دبي بمثابة لحظات للاحتفال بجميع المشاركين من أنحاء العالم، والذين يزيد عددهم عن 200 جهة مشاركة، بينها 192 دولة، حيث تسلط الضوء على ثقافتهم وإنجازاتهم وتعرض أجنحتهم وبرامجهم.