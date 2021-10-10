"أرتيفاكتوم" تبعث أنغام الأندلس في إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

يعد إكسبو 2020 دبي، فرصة مثالية لاستعراض الشعوب ثقافاتها في مختلف المجالات، ومنها الموسيقى، إذ يقيم الجناح الإسباني في إكسبو يومي 13 و 14 أكتوبر الجاري عرضين موسيقيين يعكسان عراقة الثقافة والتراث الإسباني.

وتعزف فرقة "أرتيفاكتوم" أجمل المقطوعات الموسيقية التي أثرت في ثقافة الشعب الإسباني وأحدثت تطوراً كبيراً في حياته.

وتعد "أرتيفاكتوم" إحدى أكثر الفرق الموسيقية التي حافظت على روحها وخصوصيتها لأكثر من 25 عاماً دون أن تتخلى عن مواكبة العصر والحداثة التي عكستها في مؤلفاتها الموسيقية النقية والبسيطة.

وتؤدي الفرقة عروضها في الأمسيات المفتوحة على خشبة المسرح من خلال الآلات الموسيقية التي استخدمت في القرون الوسطى، والتي اعتمدت بشكل أساسي على الآلات الوترية مثل العود والربابة و"آلة القانون"، ولكن بأشكال مختلفة ومتطورة من الناحية التكنولوجية.

ويشهد إكسبو 2020 دبي العديد من الفعاليات الثقافية والبرامج والعروض الترفيهية يقدمها المشاركون لتسليط الضوء على ثقافتهم وإمتاع الزائرين لتجعل من زيارتهم تجربة فريدة.