طلبة "بريطانية دبي" يشاركون في فعاليات جناح المملكة المتحدة في إكسبو 2020

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

شاركت الجامعة البريطانية في دبي مع جامعة هارييت وات دبي وجامعة بيرمنغهام دبي بتنظيم انشطة علمية ضمن فعاليات جناح المملكة المتحدة في دبي إكسبو2020 حيث استعرضت الجامعات التعليم البريطاني وشاركت بخبراتها في مجال الذكاء الإصطناعي والروبوتات والهندسة.

وقد قام فريق من الجامعة البريطانية بدبي بقيادة هيو مارتن المسجل العام ورئيس الشؤون الإدارية بتحضير فعاليات تضم مركبات ذاتية القيادة والقطع المستخدمة في السيارت الكهربائية وتشغيل الدرون حيث تمكن الزوار من التعرف على انظمة تشغيل المركبات ذاتية القيادة وكيف يمكن برمجتها فيما اختبر الطلاب المشاركين كيفية تعلم مهارات البرمجة الأساسية من خلال التطبيقات.



كما قام قسم الهندسة في الجامعة بتنظيم فعاليات تضمنت محركات كهربائية وأجهزة قياس متعددة تستخدم في الهندسة الكهربائية والمكانيكية حيث تمكن الطلاب من استخدامها والتعرف على كيفية تشغيلها واستعمالاتها المتعددة. هذا وقد قامت الجامعة بالمشاركة في هذا الحدث بدعم من اثنين من مؤسسي الجامعة (رولز رويس ومجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية) حيث حضر فريق من رولز رويس الفعاليات.



كما قام فريق سلاح الجو الملكي البريطاني (السهام الحمر) بعد الإنتهاء من عرضهم الجوي المميز بزيارة معرض الجامعات البريطانية المشاركة وتفاعلوا مع الزوار وقاموا بالإجابة على اسئلة الطلاب، وبعد انتهاء الأنشطة.

و أقيم حفل استقبال للطلبة في جناح المملكة المتحدة استضافه باتريك مودي ، سفير المملكة المتحدة لدى الإمارات العربية المتحدة ، وسيمون بيني ، القنصل العام في دبي ، وحضره كبار الشخصيات بما في ذلك المارشال الجوي سامي سامبسون CBE DSO ، مستشار أول لوزارة الدفاع البريطانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقدم هيو مارتن المسجل العام للجامعة البريطانية في دبي لقائد الجناح ديفيد مونتينيغرو قائد فريق السهام الحمر هدية تذكارية نيابة عن الجامعة وتلقى صورة موقعة من جميع الطيارين.

واعرب مارتن عن سعادته بتمثيل الجامعة البريطانية في دبي في هذا الحدث، كما أعرب عن فخره بالطلبة الذين شاركوا في الحدث مشيرا إلى أن مشاهدة عرض فريق السهام الحمر الشهير عالميا يمثل مناسبة رائعة في ختام الأسبوع الأول من المعرض إكسبو 2020 دبي.