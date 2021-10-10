6 أيام إجازة لموظفي «بن حم» لزيارة المعرض

المصدر: البيان

وجه الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم بمنح إجازة استثنائية مدتها 6 أيام لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022، ويمكن الاستفادة من الإجازة على مدى فترة إقامة المعرض. وقال الشيخ مسلم بن حم العامري: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة قررنا منح موظفي المجموعة 6 أيام إجازة استثنائية لإتاحة الفرصة أمامهم لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي، حيث يمثل الحدث التاريخي مظلة سيجتمع تحتها العالم لعرض إبداعات وثقافات ومبتكرات تقدمها 192 دولة، وللمرة الأولى في المنطقة.

وتابع بن حم: مجموعة بن حم حريصة على تواجد موظفيها في هذا الحدث العالمي الذي تحتضنه دولة الإمارات للتعرف إلى معالم إكسبو وما يطرحه المعرض من ابتكارات تتعلق بماضي وحاضر ومستقبل العالم، مؤكداً أن تواجد الموظفين في إكسبو دبي سيكسبهم خبرات جديدة ويطلعهم على ثقافات تنمي الوعي العام وتسهم في رفع جودة العمل ومستوى الإبداع لديهم.

حضور

وأوضح أن مجموعة بن حم، تضم نحو 50 شركة، ويعمل بها أكثر من 3 آلاف موظف، وتعد من المجموعات الاقتصادية الوطنية الرائدة التي ساهمت بشكل فاعل منذ تأسيسها قبل أكثر من أربعة عقود في تدعيم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستطاعت أن تحقق حضوراً متميزاً في النشاطات الاقتصادية الحيوية مثل عمليات الحفر البترولية وحفر آبار المياه والزراعة والمقاولات العامة والمنشآت الكهربائية والاستثمار العقاري وقطاعات السفر والسياحة والفندقة والتعليم والإعلام وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وأشار إلى ضرورة مواكبة القطاع الخاص لكافة الفعاليات المهمة التي تشهدها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مثل هذه الأحداث التاريخية، موضحاً أن الإمارات تدشن اليوم محطة جديدة في مسيرة المستقبل، وعلى القطاع الخاص أن يكون حاضراً بقوة، في إطار الشراكة المتواصلة بين القطاعين الحكومي والخاص.