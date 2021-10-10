افتتاح جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - وام

افتتحت جامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، جناحها في معرض إكسبو الدولي 2020 دبي، بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من مسؤولي مؤسسات الدولة.

وفي كلمته الافتتاحية.. قال معالي زكي نسيبة إن جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة يعرض إنجازات الجامعة في البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والتطوير التعليمي، ويتمّ استخدامه بشكل مثمر لتطوير عمل الجامعة واكتشاف مستقبل التعليم، مؤكداً أن الجناح فرصة للتعاون مع الباحثين والعلماء والمعلمين والطلاب من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: نحن فخورون بتسليط الضوء على إنجازات الجامعة، ومتحمسون للترحيب بالزوار من العديد من البلدان والعمل معهم.. مشيراً إلى أن جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة يمثل مختبراً للمستقبل.

ونوه إلى أنه في الأشهر الستة المقبلة، سيتم العمل على ربط أفضل العقول لخلق حلول علمية لمستقبل مستدام واكتشاف أفضل السبل لتعليم الأجيال القادمة من طلاب الجامعات.

وأوضح معاليه أن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي مؤسسة وطنية أكاديمية بحثية شاملة.. مُكرسة لدعم تنمية الدولة نحو رؤيتها المستقبلية للاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والرفاهية، لافتاً إلى أن جامعة الإمارات العربية المتحدة هي الجامعة الوحيدة التي لديها جناح مخصص في إكسبو 2020 دبي.

وأشار معاليه إلى أنه لا توجد جامعة يُمكنها العمل بمفردها، حيث تعتمد الجامعة على الدولة والمجتمع الذي يدعمها، وعلى قوة نظام التعليم العالي الدولي، وأن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على الجامعات في جميع أنحاء العالم في الأنشطة الأساسية مثل مراجعة النظراء والاختبارات الخارجية والاعتماد وضمان الجودة والتعاون البحثي والنشر العلمي والتحرير وتبادل الطلاب والتوظيف وتبادل أعضاء هيئة التدريس والترقية وعمليات التوظيف.

وأكد أن جامعة الإمارات ملتزمة بتعليم عال عالمي قوي يدعم التميز، لذلك تفخر الجامعة بتمثيل التعليم العالي في إكسبو 2020 دبي، والترحيب بالزملاء في المجتمع الأكاديمي العالمي لزيارتنا والعمل معنا في جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة .. وقال: في جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطلاب هم محور عملنا .. رؤيتنا هي أنهم قادة المستقبل .. نُعلّم الطلاب أن ينظروا إلى أنفسهم على أنهم باحثون ومخترعون ورجال أعمال في العالم في المستقبل .. ونفخر بأن الطلاب في الجامعة يطورون باستمرار المهارات اللازمة ليأخذوا مكانهم كمهندسين لمستقبلهم، حيث يدركون هنا أن التعليم الجامعي هو بداية حياة التعلم.

وأضاف معاليه: لهذه الأسباب، فإن جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة أوجد مساحة مخصصة لتحويل المناهج الجامعية والعملية التربوية.. وسيستضيف أنشطة مثل برنامج (المستكشفون) ومعسكر مستقبل تسريع التعلم من تحالف الجامعات الآسيوية، كجزء من معهد مبادرة المستقبل.

وأكد معاليه أنه من المهم أن تستمر الجامعات في التطور كمؤسسات تعليمية ..موضحا أن أنشطتنا في الجناح تدعو المجتمع الدولي من الطلاب والعلماء إلى إيجاد إجابات للأسئلة المهمة.. ما هو التعليم الأفضل لإعداد الطلاب لمستقبلهم؟ ما هي أفضل طريقة لتخريج متعلم مدى الحياة، ومهندس للمستقبل، وقائد في البحث والابتكار وريادة الأعمال؟ هل توجد إجابات مختلفة على هذه الأسئلة إذا كنت تعيش في أجزاء مختلفة من العالم؟ ما الذي يمكن أن يتعلمه الأشخاص من مختلف البلدان من بعضهم البعض؟

وحثّ معاليه الحضور على مشاركة قناعته بأن إكسبو 2020 دبي سيحقق إنجازات كبيرة للرفاهية العالمية وثقته في المساهمة الإيجابية لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: يسعدني أن جامعة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف وترحب بأشخاص من جميع أنحاء العالم في جناحها.. سيتعلّم زوارنا كيف تخدم جامعة الإمارات العربية المتحدة مستقبلًا مستدامًا من خلال البحث العلمي والابتكار في التقنيات المتقدمة، ودراسة أفضل السبل لتنظيم المجتمع، ومن خلال تطوير المواهب الإبداعية والابتكارية في العمل.. نحن متحمسون للتعلم من زوارنا وتبادل الأفكار للنهوض بعملنا.

واختتم معالي زكي نسيبة كلمته بالقول: لكن الأهم من ذلك، خلال اجتماعاتنا على مدى الأشهر الستة المقبلة، سوف نبني الروابط والتفاهم والاحترام المتبادل.. هذه هي شروط التعايش السلمي، وبالطبع، التعايش السلمي هو أساس الرفاهية في المستقبل كمجتمع عالمي.

وقام كل من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، بمرافقة معالي زكي نسيبة ونخبة من الشخصيات البارزة في مؤسسات الدولة في جولة داخل الجناح، وأثنت معالي ريم الهاشمي على البرامج والمعارض المُميّزة التي يحتضنها الجناح .. وقالت إن تواجد الجامعة في إكسبو 2020 مهم للغاية لأن الدول المشاركة لابد أن ترى أهمية الجامعة التي تبرز الشخصية الإماراتية وشخصية المجتمع الإماراتي متمنية من المشاركين في إكسبو 2020 زيارة الجناح الذي يعكس آمال وتطلعات شعب دولة الإمارات.

وقد تابع الحضور مشاهد المعرض الرقمي "شجرة الحياة" الذي يروي رؤية الجامعة وطموحاته.