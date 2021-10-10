سريلانكا تستقبل زوار جناحها في إكسبو بالشاي السيلاني

المصدر: دبي - وام

يوفر جناح سريلانكا المشارك في إكسبو 2020 دبي، فرصة سانحة لزواره لتذوق الشاي السيلاني العريق ذي الشهرة العالمية، واكتشاف أسراره من خلال المراحل كافة.

وقالت حوامة هارون سنفاي مديرة الجناح السريلانكي، إن مشاركة سريلانكا في معرض إكسبو 2020 دبي، تأتي لتعريف زوار الجناح بثقافة وحضارة سريلانكا، مشيرة إلى أن الجناح الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع ويقع في منطقة "الفرص"، مصمم بطريقة تستعرض الحضارة السريلانكية القديمة، وتسلط الضوء على المناظر الطبيعية الخلابة في سريلانكا.

وأضافت سنفاي: سيحظى ضيوف الجناح باكتشاف أسرار الشاي السيلاني العريق ذات الشهرة العالمية عبر كافة مراحله، بدءاً من حصاده في المزارع وصولاً إلى الطعم الرائع الذي يستمتع به الملايين حول العالم، وتذوق كوب من الشاي عند تنقلهم عبر الجناح الذي سيمكنهم الحصول عليه من ركن الشاي المصمم بإشراف مجلس الشاي السريلانكي.