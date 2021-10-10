"الترنيمة الحورية" أقدم عمل موسيقي عرفته البشرية

المصدر: دبي: رفيف الخليل

بإيقاعات الموسيقى الساحرة وألحان غنية بعمق التاريخ يعرض الجناح السوري في إكسبو2020 دبي أول ترنيمة حورية عرفتها البشرية، بأسلوب عرض بصري تفاعل معه الجمهور.

تعتبر هذه الترنيمة أقدم تدوين موسيقي يعود تاريخه لأكثر من 3500 عام، حيث نقشت بالكتابة المسمارية الأوغاريتية ومخصصة لإلهة الحدائق "نيكال" وجدت على ألواح طينية أثرية في أوغاريت (رأس شمرا) في مدينة اللاذقية شمالي سوريا.

وتم اكتشاف الألواح في خمسينيات القرن الماضي من قبل عالم الآثار الفرنسي إيمانويل لاروش، عندما وجد 36 لوحاً طينياً في الحفريات في القصر الملكي في أوغاريت.

وبحسب الرواية المتوارثة حول قصة هذه الترنيمة أنها تعود لسيدة شابة لا تستطيع الإنجاب كانت تذهب ليلاً لتصلي وتطلب من الإله أن يعطيها أطفالاً وفي كل مرة كانت تقدم هذه السيدة قرباناً من السمسم للآلهة طالبة منه الخصوبة والنسل.

ويمكن لزوار الجناح السوري الاستمتاع بإيقاعات هذه الترنيمة التي تقدمها الممثلة السورية ديمة قندلفت في عرض تفاعلي بصري مسجل تنقل الزوار إلى عوالم من سحر الموسيقى وعبق التاريخ.

ولا تزال هذه الترنيمة تشكل لغزاً حير المؤرخين البارزين وعلماء النفس والباحثين من جميع أنحاء العالم حول تفسير هذه الترنيمة، في كيفية عزفها وتكوينها كونها أقدم التدوينات الموسيقية المعروفة للبشرية، ولكن إلى الآن لا يتواجد أي مرجع عن كيفية عزفها. وتوجد النوتة الموسيقية المكتوبة بالخط المسماري محفوظة الآن في المتحف الوطني بدمشق.