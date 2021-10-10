«المنتدى الأفريقي» و«مستقبل النظام المالي» الأربعاء

المصدر: دبي - بشار باغ

تنطلق يوم الأربعاء المقبل، ولمدة يومين، الدورة السادسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، التي تنظمها غرفة دبي و«إكسبو 2020 دبي»، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية»، ويشهد المنتدى، الذي يقام في مركز دبي للمعارض، ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، مشاركة رفيعة المستوى، تتمثل في عدد من رؤساء الدول، ومجموعة كبيرة من الوزراء والقادة وكبار المسؤولين من مختلف دول القارة السمراء.

وسيشهد الحدث مشاركة كل من: فيليب نيوسي رئيس موزمبيق، وفيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو، وكونستانتينو تشيونجا نائب رئيس زيمبابوي، وشيخ موديبو ديارا رئيس وزراء مالي السابق، وفيستوس موجاي رئيس بوتسوانا السابق.

وتشهد هذه الدورة من المنتدى أيضاً، مشاركة رئيس وزراء حكومة جيرسي، وأكثر من 30 وزيراً ومسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، بمن فيهم 5 وزراء من غانا، و4 وزراء في أنغولا، و6 وزراء من إثيوبيا، ووزيرين من ليبيريا، ووزيرين من أوغندا، ووزيرين من زيمبابوي، بالإضافة إلى وزير من كل من: بوتسوانا، وكينيا، وساحل العاج، وموريشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، والنيجر، وسيشيل، والسنغال والكونغو ومملكة ليسوثو، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، من رواندا وكينيا.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، يستضيف المصرف يومي 13 و14 الجاري في موقع «إكسبو 2020 دبي»، مؤتمر مستقبل النظام المالي والذي يعقد بمشاركة نخبة مميزة من محافظي البنوك المركزية وشخصيات رائدة في القطاع المالي، بالإضافة إلى رؤساء المؤسسات المالية والتكنولوجية من جميع أنحاء العالم. يهدف المؤتمر إلى تعزيز مفهوم شعار الحدث العالمي «تواصل العقول وصنع المستقبل»، من خلال تبادل المعرفة حول الموضوعات التي تشكل مستقبل النظام المالي.

وتتضمن قائمة المتحدثين المشاركين من الإمارات في المؤتمر، الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التحالف من أجل الاستدامة العالمية، ومؤسس مبادرات الشيخة شما بنت سلطان للاستدامة، والشريك والمؤسس لأرورا 50، والمهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات والعميد خليفة مطر الحميري المدير التنفيذي لمراكز سعادة المتعاملين بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية و رولا أبو منة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات.

فيما تتضمن قائمة المتحدثين الدوليين بالمؤتمر: أندرياس دومبريت عضو سابق في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الألماني ورئيس مجلس إدارة شركة هوليهان لوكي ودينيس بو، نائب المحافظ، بنك فرنسا وفاتشيرا أرومدي، مساعد المحافظ لمجموعة عمليات الأسواق المالية في بنك تايلاند ولويز أوزو بريدا دا سيلفا، نائب المدير العام لبنك التسويات الدولية بسويسرا وبنديكت نولينز، رئيس مركز الابتكار في بنك التسويات الدولية في مركز هونغ كونغ.