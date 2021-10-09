جناح مصر في إكسبو.. رحلة عبر التاريخ وتطلع للمستقبل

المصدر: وام

يتميز جناح جمهورية مصر العربية في معرض اكسبو 2020 دبي بتصميمه المبتكر الذي يبرز تاريخ و حضارة مصر الممتد لآلاف السنين مرورا بالتطور الهائل الذي حققته في العصر الحديث مما جذب إقبالا كبيرا من الجمهور للاطلاع على تراث وثقافة مصر ومايعرضه الجناح من الفرص الاستثمارية و العيش الرغيد لعشرات الملايين من سكانها.

ويمنح الجناح الزائر فرصة استثنائية لاستكشاف الإنجازات الماضية والحالية من خلال جولة رقمية وتجربة ثلاثية الأبعاد للسفر عبر آلة الزمن إلى تاريخ مصر القديم حيث تنقله "عين على مصر" في رحلة افتراضية عبر التليسكوب في جولة مصورة لأبرز الأماكن التاريخية في مصر والمنتجعات السياحية الشهيرة. معرجا به الي واقع مصر اليوم ثم ينتقل به الى ما ستكون عليه مصر في المستقبل القريب .

وقال الدكتور خالد ميلاد رزيق مدير الجناح المصري في المعرض إن جناح مصر في هذا الحدث الدولي الاستثنائي و الذي يقع في منطقة الفرص جاء بهذه الفخامة و الإبداع ليعكس مكانة و ثقل جمهورية مصر العربية على المستويين الإقليمي والعالمي و لكي يكون أحد أبرز وأهم الأجنحة وذلك بفضل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومكانة راسخة في المنطقة إلى جانب التركيز على مصر المستقبل وأهم الفرص المتاحة أمام المستثمرين في كافة القطاعات.

واوضح الدكتور خالد ان الجناح الذي صممه المهندس المعماري المصري حازم حمادة يمتد على مساحة ألف متر مربع و يتزين من الخارج بنقوش فرعونية و صورة مجسمة للملك توت عنخ آمون ويتكون من 3 طوابق يشمل مدخله الرئيسي بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات فيما تتزين قاعة الاستقبال بتابوت فرعوني للكاهن بسماتيك تم احضاره خصيصا من المتحف المصري ليكون في استقبال زوار الجناح و مدخلا لهم الى المعرض الخاص بالنسخ الاثرية و الحرف المصرية القديمة.

واضاف الدكتور خالد ان الجناح يحكي قصة حضارة وتاريخ مصر الممتد لأكثر من سبعة آلاف عام بكافة مراحله ثم ينتقل الي المستقبل كل ذلك يشاهده و يعيشه زوار الجناح عبر شاشات عرض ذكية تحكي حكايات وروايات عظمة مصر بشكل مبسط و سهل مشيرا إلى أن الجناح يتضمن أيضا قاعة خاصة تتحدث عن المشروعات العملاقة في مصر مثل قناة السويس و المدن الجديدة والمدن الذكية.

كما و يضم الجناح عددا من الفعاليات المشوقة التي جذبت كافة زوار المعرض على مختلف خلفياتهم و لغاتهم وتشمل الفعاليات شرح وتفصيل مجموعة من الموضوعات و التطورات الهائلة التي شهدتها مصر خلال السنوات الاخيرة و خاصة التطورات الخاصة بالمدن والتطويرالعمراني اضافة الي شرح للامكانيات السياحة الضخمة التي حباها الله سبحانه و تعالي لارض الكنانة اضافة الي التنمية المستدامة والصحة و الزراعة وتحسين مستوى المعيشة و والمرأة والشباب و الفن و العلم و التكنلوجيا كما يتضمن جدول الفعاليات في الجناح المصري ورش عمل ولقاءات نقاشية ولقاءات أعمال وصالونات ثقافية إلى جانب 9 معارض متخصصة في مجالات الآثار والتعليم والاستثمار العقاري ومعرض تراثنا فضلاً عن الفعاليات الترفيهية والثقافية.

و في ختام جولة الزائر لجناح مصر يشاهد في طريق خروجه بازارا به هدايا تذكارية مصرية وفرعونية صنعت في مصر لتباع في الجناح.