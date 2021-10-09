«السهام الحمر» عرض بريطاني مثير في سماء «إكسبو»

المصدر: دبي - خالد المهيري

قدم فريق «السهام الحمر»، التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني للاستعراض الجوي، عرضاً مثيراً فوق حديقة «اليوبيل»، أمس، ضمن فعاليات جناح المملكة المتحدة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وتفاعلت الجماهير مع العرض الذي نال استحسان جميع الحاضرين، إذ قامت طائرات الـ «الهوك» السريعة التابعة للفريق بالطيران على طريقة أسراب الطيور وبعرض خطوط الدخان المتزامنة العامرة بالألوان.

زيارة الجناح

كما قام أعضاء فريق «السهام الحمر» بزيارة جناح المملكة المتحدة في المعرض العالمي، وشاركوا في ورشة عمل عن الهندسة بالتعاون مع جامعة هيريوت - وات في دبي، التي تهدف إلى تعريف الطلبة بالجوانب النظرية والعملية المتعلقة بعالم الهندسة في كل المجالات.

تاريخ عريق

وأسس الفريق رسمياً في عام 1965، حيث كان هناك عدد كبير من فرق الاستعراض الجوي بالمملكة المتحدة التابعة لسلاح الجو الملكي، فقرر سلاح الجو حل هذه الفرق وتأسيس فريق واحد.

وبدأ الفريق بعشر طائرات من نوع «فولاند جنات» وسبع طيارين، وقدم الفريق 65 عرضاً في دول أوروبية عدة في أول موسم لهم، وبعد عام 1969 بدأ الفريق يطير بتسع طائرات رسمياً في العروض، فيما شهد عام 1980 اعتماد الفريق على طائرات الـ «هوك».