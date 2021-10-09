ناميبيا رحلة إلى قلب أفريقيا

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

موطن حصاد الريح، أو أرض غنائم الفرص بهذه المسميات يستقبل جناح ناميبيا زواره، ليصحبهم في جولة في قلب أفريقياً النابض.

حيث تسرد الطبيعة قصة سياحية فريدة وضعتها في صدارة الوجهات المفضلة للسياح على المستوى الأفريقي، وأكثرها نمواً خلال السنوات الماضية، فالمساحات الشاسعة من السفاري والحيوانات التي تضمها صنعت علامة فارقة عن جيرانها، إلى جانب المنتزهات والتنوع البيولوجي والتعدد الثقافي والعرقي الذي هو مثار إعجاب الكثير من سياح العالم.

آمال كثيرة

مشاركة ناميبيا في الحدث العالمي اكسبو 2020 دبي علقت عليها آمالاً كثيرة، لاستقطاب العالم واطلاعه على الفرص الحقيقة التي تمتلكها الجمهورية في المجالات المختلفة، بدءاً من الطاقة التي يمكن الاستثمار فيها من خلال توليدها من طاقة الرياح القوية التي تتمتع بها والممتدة على طول شواطئها التي تتجاوز مساحتها أكثر من 1500 كيلو، إلى جانب الاستثمار في تهيئة المرافق وبناء المنتجعات في مناطق تتميز بسحر جمالها وروعتها وقلما يوجد لها شبيه في بلدان العالم، خصوصاً مع إطلالتها الاستثنائية على المحيط الأطلسي.

يضم الجناح الناميبي العديد من الحقائق والمعلومات التي اختارت أن تطل بها على العالم من إكسبو دبي، لتقدم مفهوماً جديداً في التنمية والاستدامة، من خلال تركيزها على أربعة محاور أساسية هي الطاقة والتنقيب والسياحة والإرث الثقافي والذي تتطلع لمشاركته مع العالم أجمع والمساهمة في مختلف المستويات للنهوض به وتطويره لما يضمه من فرص كبيرة، وتستعين الجمهورية بتاريخها القديم .

حيث كانت من أوائل دول العالم التي أدرجت في الدستور قوانين الحفاظ على البيئة بما ينطوي على الطاقة المتجددة والاستدامة ووقف تدمير العالم وحفظه للأجيال القادمة، وهو السر خلف ما تنعم به ناميبيا من موارد طبيعية متعددة مكنتها من المساعدة في جعل العالم أكثر خضرة والحرص على استدامته لمستقبل الأجيال.

كما أنه سبب لاختيار شعار جناحها تحت مسمى «الحفاظ على الثروات الطبيعية لأجيال المستقبل»، والذي يتكامل مع شعار معرض إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل».

منتجات يدوية

يعرض جناح ناميبيا عدداً من صور طبيعتها البكر، والمنتجات اليدوية التي تشتهر فيها، حيث خصصت متجراً يضم سلعاً متنوعة من أشهر المستحضرات التجميلية التي تقوم بتصنيعها والملابس والأحذية وعدد من المنتجات الجلدية المصنوعة بصورة يدوية، إلى جانب ذلك يبرز الجناح في تفاصيله مختلف جوانب الحضارة والتجارة والفرص المتعددة التي تحتاج الجمهورية لتطويرها بهدف دفع عجلة الأعمال وتعزيز الشراكات بين ناميبيا والعالم وتوسيع الاستثمارات انطلاقاً من دبي.