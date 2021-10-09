جولة المتعة والإبهار بالدراجات

المصدر: (دبي – رحاب حلاوة)

الدراجات الهوائية إحدى أهم الرياضات التي تحافظ على اللياقة البدنية وصحة العضلات، ولكنها أيضاً وسيلة تنقل نظيفة وسريعة للتجول بين أجنحة إكسبو، حيث يوفر فريق الرياضة واللياقة العامل في الحدث دراجات للزوار، يطوفون بها المكان على مدى ساعة كاملة من الزمن، يعيشون خلالها تجربة ثرية زاخرة بالمتعة والإبهار، التي هيأتها دبي تأكيداً لمكانتها وحضورها العالمي، وقدرتها على إسعاد الزائر والمقيم.

وتبدأ رحلة الزوار الراغبين في الاطلاع على أجنحة المعرض من منطقة التنقل، قبل أن يجوب بهم المرشد المتخصص إلى منطقة الاستدامة التي يتعرفون فيها إلى مفاهيم الاستدامة وثقافتها، ويطلعون على أهميتها للأجيال الحالية واللاحقة، قبل أن تواصل طريقها إلى منطقة الفرص.

ويستكشف الزائر عبر جولته هذه العوالم المختلفة، فيطلع على ثقافتها وإبداعاتها من خلال زيارته لـ191 جناحاً، ويتعرف إلى آخر ما وصلت إليه العقول البشرية من إبداعات تثري الحياة الإنسانية، وترتقي برفاهية الشعوب، وتضع نصب عينيه تصورات لما ستؤول إليه المجتمعات من تطور ورفاهية في المستقبل القريب.

ولا يتوقف الأمر في «إكسبو 2020 دبي» عند رياضة واحدة، إذ من بين الرياضات الأخرى التي يتيحها الحدث، ويمكن للزائر ممارستها، وتوفرها قرية اللياقة لعشاق الرياضة، في صالة مخصصة لهذه الغايات، رياضة كرة القدم التي أُعد لها ملعب خاص، ومنطقة للرياضات المتنوعة والمختلفة مع أربع حصص تدريب يومية مدة كل منها 30 دقيقة، وجلسات خاصة تتمحور حول مرونة وسلام الجسم والتأهيل بعد الإصابات، وغيرها من الرياضات التي يمكن ممارستها في أرض الحدث.