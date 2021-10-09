«هارلم غلوبتروترز» سحر كرة السلة

المصدر: دبي - البيان

يستعد فريق كرة السلة الاستعراضي الأمريكي «هارلم غلوبتروترز» لأن يلهب حماس الجماهير بمهاراته الفذة في كرة السلة لدى مروره بإكسبو 2020 دبي، لخوض مباراتين يومي 29 و30 أكتوبر.

ضمن جولته بعنوان «سبريد غيم». وستقام المباراتان المفعمتان بالحيوية في الملعب متعدد الأغراض ضمن مركز إكسبو للرياضة واللياقة البدنية، إذ سيستمتع الجمهور بمراقبة الأداء الاستعراضي المبهر.

بالشراكة مع جناح الولايات المتحدة الأمريكية، سيشارك فريق هارلم غلوبتروترز في حزمة من الأنشطة، تتضمن العمل مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمساهمة في إطلاق تحدي دبي للياقة في إكسبو 2020 دبي؛ وعروض وجلسات توقيع للاعبين؛ وعرض بعنوان «موسيقى في الحدائق»؛ وجلسة لأداء حيل كرة السلة وتعليمها؛ وفعاليات متعددة برفقة اللاعبين الصغار وأصحاب الهمم.

إضافة لعرض هارلم غلوبتروترز الشهير.

ترفيه عائلي

قبل قدومه إلى دبي، صرح فريق هارلم غلوبتروترز قائلاً: «نتوق لإحضار علامتنا الخاصة في مجال الترفيه العائلي إلى موقع إكسبو 2020 دبي، كرة السلة لعبة قادرة على توحيد الناس سواء كانوا لاعبين أو مشجعين، وهو ما يتماشى مع تركيز إكسبو 2020 على الانفتاح والتواصل وتوفير الفرص للجميع وهي القيم التي يركز عليها فريق هارلم غلوبتروترز.

ستطلق كلتا المباراتين العنان لخيال جميع المتفرجين - ونحن متحمسون بشكل خاص لرسم الابتسامة على وجوه معجبينا الصغار».

لهارلم غلوبتروترز، العلامة الاستثنائية الأمريكية، قصة تضاهي في جاذبيتها مهارات أعضاء الفريق في الملعب. فمن ظلمة المناطق النائية في سنوات الكساد العظيم، شق الفريق طريقه ليصبح أفضل فريق كرة سلة في أمريكا، ومع أوائل خمسينيات القرن الماضي، تحول إلى واحدة من أكثر العلامات الرياضية شعبية في العالم.

ناضل الفريق كثيراً ضد الفصل العنصري، وانتشل نفسه من حافة الإفلاس في أوائل التسعينيات، إذ أعيد إحياؤه تحت قيادة اللاعب السابق - ورئيس مجلس الإدارة والمالك الحالي ماني جاكسون. واليوم، يواصل أعضاء فريق «هارلم غلوبتروترز» تعزيز شعبية كرة السلة في جميع أنحاء العالم بحيلهم ومراوغاتهم المدهشة وحركاتهم المبهرة.

يعمل البرنامج الرياضي الشامل في إكسبو 2020 دبي على تسخير القدرة الفريدة للرياضة للجمع بين الناس على مدار 182 يوماً من الأنشطة الحافلة بالحركة وتعزيز المهارات، والتجارب المتنوعة التي ستترك أثراً دائماً على جميع المشاركين.