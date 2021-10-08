«الإمارات للصناعات والخدمات» تمنح موظفيها إجازة 6 أيام لزيارة «إكسبو»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، عن منح موظفي المجموعة إجازة 6 أيام عمل، مدفوعة الأجر، لزيارة «إكسبو 2020 دبي».

وذلك لتمكين الموظفين وعائلاتهم من إثراء تجربتهم المعرفية، والتعرف على الإبداعات والثقافات والمبتكرات العالمية التي تقدمها الدول المشاركة في الحدث. وأوضحت المجموعة أنه يمكن الاستفادة من الإجازة حتى 31 مارس 2022.

وقال بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، إن الإمارات تشهد حدثاً تاريخياً ولحظة استثنائية مع انطلاق إكسبو، وهو ما يدفع المجموعة لإطلاق مبادرتها الخاصة بمنح موظفيها إجازة مدفوعة الأجر، لزيارة الحدث العالمي، وبما يسهم في تمكين الموظفين وعائلاتهم من الاطلاع على الحلول والاختراعات التي تستعد بها الشعوب للمستقبل، وما تقدمه الدول المشاركة من ابتكارات وأفكار ستكون مصدر إلهام للزوار.

وأوضح أن مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، تضم نحو 30 شركة، ويعمل بها نحو 12 ألف موظف، وتنتشر أعمالها بمختلف إمارات الدولة، وتعمل بعدة مجالات منها العقارات، والخدمات، والصيانة، والحراسات الأمنية، كما تمتلك عدداً من المصانع المتخصصة في إنتاج الورق والمنتجات الصحية والبلاستيك، وغيرها.

وأشار إلى ضرورة مواكبة القطاع الخاص لكافة الفعاليات الهامة التي تشهدها الدولة، والمشاركة بفاعلية في مثل هذه الأحداث التاريخية، موضحاً أن الإمارات تدشن اليوم محطة جديدة في مسيرة المستقبل، وعلى القطاع الخاص أن يكون حاضراً بقوة، في إطار الشراكة المتواصلة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد حرص المجموعة المتواصل على إطلاق المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية، والتي تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات. و

أشار إلى أهمية إعلان حكومة الإمارات مؤخراً عن عن إطلاق حزم من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية ضمن مشاريع الخمسين، لاسيما تخصيص مبلغ 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال 5 سنوات القادمة، مؤكداً اهتمام المجموعة بدعم تمكين الكوادر المواطنة، واستقطاب الكفاءات الإماراتية المتخصصة في كافة المجالات.