إسرائيل تفتتح جناحها رسمياً في إكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

افتتحت إسرائيل رسمياً أمس جناحها في إكسبو 2020 دبي للترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم في أهم وأكبر حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومعالي يوئيل رازفوزوف وزير السياحة الإسرائيلي والعازار كوهين المفوض العام لجناح إسرائيل وسعادة نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي وعدد من المسؤولين.

وقال يوئيل رازفوزوف: "يسعدني أن أقف هنا كممثل للشعب الإسرائيلي والحكومة في افتتاح الجناح الوطني الإسرائيلي في إكسبو 2020 دبي. تحدث أشياء كثيرة هنا. لأول مرة في التاريخ يقام معرض إكسبو في دولة عربية. كما أنها المرة الأولى التي يقام فيها جناح إسرائيلي في معرض رئيسي على أرض عربية. إنها واحدة من أكثر الخطوات صواباً وقوة نحو التعاون بين الإمارات وإسرائيل في التاريخ".

وأضاف: "السلام يتيح لنا صياغة واقع جديد في الشرق الأوسط يحقق الرخاء والأمن والاستقرار للجميع. نعتقد أنه من أجل الوصول إلى غد أفضل يجب على المرء أن يختار الإجراءات العملية والإيجابية. لذا يسعدني أن أدعو كل زائر ومشارك ومضيف في هذا الحدث لزيارة بلدنا. تعالوا وانظروا بأنفسكم ما هي حقيقة إسرائيل. السياحة مفتاح الاستكشاف والتعلم والتعايش السياحة تبني جسور السلام".

بدأ الحدث بحفل ميزوزا تقليدي يؤديه الحاخام ليفي دوشمان. صُنعت حقيبة ميزوزا وصُممت حصرياً لمعرض إكسبو 2020 دبي من قبل الفنان ديفيد رويتمان.

إن تعليق الميزوزا على عمود الباب هو ممارسة يهودية قديمة وتبع ذلك حفل قص الشريط من قبل وزير السياحة والمفوض العام للجناح الإسرائيلي.

ومن جهته قال المفوض العالم لجناح إسرائيل: "لقد حلمت بهذا اليوم لسنوات عديدة وفي هذه اللحظة التاريخية أود أن أشكر إسرائيل وحكومة الإمارات على تحقيق هذا الحلم. جناحنا مفتوح للجميع، ومعا يمكننا جعل مستقبلنا وغدنا أفضل".

واختتم الحفل بأداء هامالجزوت وهي فرقة تعزف موسيقى إسرائيلية تقليدية تلاه الدي جي الإسرائيليAbass .