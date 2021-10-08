48 تذكرة طيران لسريلانكا مجاناً لزوار "إكسبو 2020"

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

كشف محمد عمران مدير الجناح السريلانكي لـ "البيان" عن إقامة مسابقة أسبوعية لزوار جناح سريلانكا في إكسبو 2020 دبي، وتوفير 48 تذكرة طيران لسريلانكا خلال فترة انعقاد المعرض الدولي إكسبو .

وعلى الزوار الحضور لجناح سريلانكا والتقاط صورة مع مجسم لأحد الراقصين السريلانكيين ومن ثم تحميلها على الحساب الشخصي للزائر ونشر بشكل مشترك مع حساب الجناح السريلانكي من خلال الهاشتاق #sosrilanka, # iflysrilankan ومن ثم نشرها عبر حساب الفيسبوك الخاص بطيران سريلانكا، و يفوز أسبوعيا الزوار بتذكرتين.

ويقع الجناح الذي تبلغ مساحته 300 متر مربع في منطقة "الفرص"، وهو مصمم بمفهوم يستعرض مبادئ التخطيط في الحضارة السريلانكية القديمة، مع العمل على إحيائها من جديد، عبر التركيز على القيم الأساسية الثلاثة للجزيرة، وهي الأصالة والاندماج والتنوع.

وسينغمس الضيوف عند زيارة الجناح في تجربة مستوحاة من الحضارة المائية مع التشديد على أهمية القدرة على التكيف والمرونة وقوة الإرادة لتحويل التحديات إلى فرص.

وبينما تسلط شاشات العرض في الجناح الضوء على الجوانب الفريدة لمجتمعات الجزيرة، وسيتم جذب انتباه الضيوف لاكتساب المعلومات اللازمة حول الثقافة والتراث الغني للجزيرة، والنظم البيئية الطبيعية والحياة البرية عبر هذه الإبداعات السينمائية.

وتتمتع سريلانكا بتاريخ بحري غني وفريد من نوعه مع روابط تاريخية وثقافية وتجارية مع العالم، وصمم جناحها بإلهام من الحضارة المائية، على مساحة تحتفي بالضيوف مع تسليط الضوء على إمكانات الدولة، كإحدى أهم الوجهات السياحية التي يمكن زيارتها.

وتعتبر سريلانكا جنة حقيقية على الأرض، بأعلى معدل لانتشار الشلالات في العالم، مع 350 شلالاً عبر الجزيرة، وأكثر من 25000 مسطح مائي، و 103 أنهار، بينما تشكل الغابات 33٪ من مساحة الجزيرة، وتتمتع سريلانكا بمنتزهاتها الوطنية البالغ عددها 26، منها 8 مدرجة على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، بالإضافة إلى مناخ رائع على مدار العام.

وتوفر طبيعة سريلانكا وثقافتها وتراثها وأطباقها تجربة آسيوية أصيلة. وبالتالي، تقدم سريلانكا لضيوفها كل ما تحتوي عليه آسيا من روائع

وتعتبر سريلانكا وجهة لتجارب فريدة من نوعها، مدفوعة بالتركيز على الاستدامة، مع إطلاق مجموعة من البرامج البيئية، ومن ضمنها مفاهيم المباني الخضراء، ومبادرة حظر تصنيع البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة، وتحويل بعض الوجهات مثل مدينة سيجيريا إلى وجهات سياحية مستدامة. كما ستساهم مبادرات سريلانكا للتحول الرقمي في تعزيز توجهات الاستدامة.