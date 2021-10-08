دخول مجاني غير محدود لعاملات المنازل والمربيات

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد مكتب إكسبو 2020 دبي لـ «البيان» أن الحدث يتيح الدخول مجاناً ولعدد غير محدود من المرات أمام عاملات المنازل والمربيات على أن يتم تقديم نسخة من الإقامة مع المهنة عند مكاتب التذاكر الخاصة بالحدث.

وبذلك تنضم المربيات وعاملات المنازل إلى الفئات الأخرى التي تتمتع بالدخول المجاني إلى إكسبو 2020 والتي تشمل الشباب (6 - 17 عاماً) وكبار السن (فوق 60 عاماً) والطلبة وأصحاب الهمم (مع مرافق واحد بنصف السعر).

وبهذه الخطوة، يمكن لعاملات المنازل والمربيات الاستمتاع مجاناً بما يزخر به الحدث من فعاليات وأنشطة ومرافق متنوعة تحاكي رحلة السفر بين كافة دول العالم في مكان واحد وبأجواء احتفالية وترفيهية رائعة.

وتصب المبادرة في مصلحة العائلات الكبيرة التي تصطحب معها المربيات والعاملات المنزليات لرعاية الأطفال خلال زيارة الحدث، ويقدم الحدث باقة عائلية خاصة تتيح لأفراد العائلة الاستمتاع بكل ما يقدمه إكسبو لكم في أكبر تجمع ثقافي في العالم، مع خصومات على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى الترفيه والمرح للصغار والكبار على حد سواء.

وتتضمن الباقة العائلية تذكرتين موسميتين، صالحتين للدخول غير المحدود لمدة 6 أشهر كاملة وتذكرة موسمية مجانية واحدة للمربية، صالحة للدخول غير المحدود لمدة 6 أشهر كاملة، وقسيمة واحدة لالتقاط الصور الفوتوغرافية وخصومات على الأطعمة والمشروبات في منافذ محددة عند تناول الطعام مع العائلة، وخصماً 25% على 5 تذاكر للدخول المتعدد صالحة لمرات دخول غير محدودة لمدة 30 يوماً متتالياً من أول يوم من الاستخدام، في الفترة من 1 الجاري إلى 31 مارس المقبل، إلى جانب عشرة حجوزات باستخدام الطوابير الذكية يومياً للأجنحة المشاركة ومعالم الجذب، حتى تتمكن من تفادي الانتظار في طوابير طويلة إذ تتطلب أيام الذروة المحددة إجراء حجز مسبق عبر الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 أو تطبيق الهاتف المتحرك.