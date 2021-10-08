إجازات حكومية مدفوعة لزيارة إكسبو

المصدر: دبي- وام

أصدرت الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة قرارات بمنح الموظفين الحكوميين إجازة مدفوعة الأجر، لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم والمشاركة في إثراء تجاربهم وخبراتهم في هذا الحدث العالمي.

ووجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمنح موظفي حكومة عجمان إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام لزيارة «إكسبو 2020 دبي» مع عائلاتهم لإثراء تجربتهم الثقافية والمعرفية في هذا الحدث العالمي. كما وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمنح موظفي حكومة أم القيوين، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 8 أيام.

ووجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمنح موظفي حكومة الفجيرة، إجازة مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام.

كذلك وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بمنح موظفي حكومة رأس الخيمة، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر مدتها 6 أيام. في السياق، أعلن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عن منح موظفي حكومة الشارقة إجازة مدفوعة الأجر لمدة 6 أيام.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه بمنح الموظفين الحكوميين إجازات مدفوعة الأجر لتمكينهم وعائلاتهم من زيارة الحدث العالمي. كما وجه المجلس التنفيذي في دبي ودائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي بمنح موظفي الحكومتين ستة أيام.