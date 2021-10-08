دبي تجذب نجوم رياضات الجليد الروسية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

التقى سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، فلاديمير لينفوف وزير الرياضة لجمهورية تتارستان، في مقر الجناح الروسي بـ«إكسبو»، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز وزيادة التعاون بين الطرفين في الرياضة، لا سيما أن الرياضة تحتل مكانة مميزة في الاهتمام والدعم الحكومي ومشاركة القطاع الخاص ومختلف أفراد المجتمع، .

كما أن العلاقات الرياضية بين دبي وروسيا تشهد نمواً ملحوظاً، حيث تم الاتفاق على تنظيم حدث رياضي مهم للرياضات الجليدية في دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة نجوم رياضات الجليد الروسية وسيتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأسبوع المقبل، وهو الذي يمثل قمة الأداء الروسي في مجال الرياضات الجليدية.

فرحة

على جانب أخر، زار باولو مالديني النجم العالمي وكابتن منتخب إيطاليا ونجم نادي ميلان سابقاً الجناح الإيطالي في «إكسبو 2020 دبي» وعدداً من أجنحة الدول الأخرى، مساء أول من أمس، وسط فرحة كبيرة من الزوار، الذين صادف وجودهم في المعرض مع زيارة النجم الإيطالي، مرحباً بدوره بالتقاط الصور التذكارية معهم.

زيارة

وجاءت زيارة مالديني، الذي يشغل حالياً منصب مدير التطوير في جمعية ميلان إلى «إكسبو 2020 دبي» بدعوة من مجلس دبي الرياضي، الذي سيقوم باستضافة العديد من النجوم وصناع القرار في المجال الرياضي خلال الفترة المقبلة لحضور الفعاليات، وزيارة أجنحة الدول المشاركة والأنش طة المختلفة، بهدف الاستفادة من الفرص التي يوفرها الحدث العالمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والعلمية والثقافية وأيضاً الرياضية.

شراكة

والتقى سعيد حارب النجم الإيطالي، وأهداه النسخة الإنجليزية من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «قصتي»، فيما عبّر مالديني عن سعادته بالكتاب لا سيما أنه عاشق لدبي ومعجب بتطورها وروعتها وزائر مستمر لها، وسيكون الكتاب فرصة له لمعرفة فكر القائد، الذي يقف وراء هذا التطور والازدهار وصولاً إلى تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، والمرحلة المقبلة التي ستشهد إنجازات أكبر.

وأبدى مالديني سعادته بزيارة دبي وحضور فعاليات «إكسبو» لا سيما أنه يدرك أهمية ومكانة هذا الحدث الأكبر كون مدينته ميلان استضافت النسخة الماضية من «إكسبو» عام 2015.