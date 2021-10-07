"عوشة والقمر" يستهل عروض ساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي - وام

انطلقت مساء اليوم سلسلة عروض فنية خاصة يقدمها إكسبو 2020 دبي في ساحة الوصل القلب النابض للحدث الدولي الكبير الذي تستضيفه الإمارات.

وتأخذ العروض الفنية المبهرة الجمهور في رحلات مشوقة من خلال شاشة العرض الهائلة وهي الأكبر في العالم بتقنية عرض 360 درجة.

ويأتي عرض "عوشة والقمر" للشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الأول ضمن سلسلة من العروض والذي قدم للعالم للمرة الأولى قصة فتاة ابتلعها القمر.

وأخذت القصة المتابعين في عالم الفتاة ابنة الاثني عشر ربيعا التي حلمت حلماً أيقظ حواسها وأطلق لسانها فرأت نفسها في حلمها تبتلع القمر.

وعرضت القصة لاثنتي عشرة دقيقة لتعيد تخيل حلم الفتاة على شاشة ضخمة لتقدم تجربة غامرة.

ودشن عرض "عوشة والقمر" سلسلة عروض ساحة الوصل حيث تتوالى العروض غدا وأولها عرض "هارموني" أو "تناغم" الذي يستمر 20 دقيقة ويروي قصة أسرار كبرى من أعماق البحار ليرى الناظر المرجان بجماله وألوانه الأخاذة يسبح بطريقة تتناغم مع الحركة السلسة للكائنات البحرية الأخرى.

وتضم سلسلة العروض المميزة أيضا عرض "نجوم في البرية" وهو عرض حي مدته 20 دقيقة يخوض بالناظر في تجربة تستلهم روح الرياح.

وهناك أيضاً "الخردة تعود" وهي فقرة تعرض راشد ولطيفة الشخصيتان الرئيسيتان في إكسبو 2020 دبي وهما بحاجة للمساعدة، إذ يسيطر خصمهما "السيد خردة" على ساحة الوصل ويحبس بطلينا في عالم رقمي لتدور أحداث صراع بين البشر والآلات التي تهدد جمال كوكبنا ..ويستمر العرض أيضا لعشرين دقيقة.

وتعرض هذه الفقرات حتى 16 أكتوبر في ساحة الوصل الأخاذة التي استضافت حفل افتتاح أول إكسبو يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وستكون أيضا مسرحاً لحفل ختامه قبل أن يغلق أبوابه في 31 مارس.