جامعة الإمارات تطلق دليلاً لبرامجها في إكسبو

المصدر: العين - دبي

أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الجامعة الوطنية الأم في الدولة، والوحيدة التي تشارك بجناح في معرض إكسبو 2020 بدبي، دليلاً تستعرض فيه البرامج التي ستقدمها خلال المعرض.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، المتحدث الرسمي، نائب المفوض العام لجناح الجامعة بإكسبو: «يشارك جناح جامعة الإمارات في رؤية إكسبو 2020 دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل» من خلال تعزيز الإبداع والابتكار والتعاون عبر أنشطته المتنوعة على مدار 6 أشهر.

ويستعرض دليل برامج شهر أكتوبر مجموعة الفعاليات والمعارض المختلفة للجامعة والتي تهدف للتعريف برؤيتها الاستراتيجية وأهدافها وتطلعاتها عبر هذه المنصة العالمية التي تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم.

وأشار الدكتور مراد بأن الجامعة ستنظم العديد من الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات العلمية بالشراكة والتعاون مع أجنحة الدول المشاركة خلال الستة الأشهر القادمة من منطلق أهمية التعاون والشراكات الدولية في بناء السمعة الدولية للجامعة والذي ينعكس على التصنيف العالمي للجامعة، حيث تم تصميم الجناح المقرر افتتاحه رسمياً في 10 أكتوبر الجاري، تحت شعار «جامعة المستقبل»، الذي يعكس النهج الاستباقي المبتكر الذي تتبعه الجامعة في مجال التعليم العالي. كما تم إعداد الجناح لاستضافة برنامج رئيسي واحد، ومعرضين، مع أكثر من 67 فعالية على مدار ستة أشهر خلال معرض إكسبو 2020 دبي.

وتتوفر قائمة رسمية مفصلة بالبرامج التي سيقدمها جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن هذه البرامج برنامج «المستكشفين 2.0»، ومعرضاً دائماً، ومعرضاً مؤقتاً وغيرها من الفعاليات المميزة. ويعد برنامج «المستكشفين 2.0» البرنامج الرئيسي لجناح جامعة الإمارات العربية المتحدة، ويستقطب مشاركين محليين ودوليين سيخضعون لمنهج مدته ستة أشهر يتخذ من موقع معرض إكسبو 2020 بيئة تعليمية يتم عبرها تخطي تحديات متنوعة تقدمها الأجنحة الممثلة لمختلف الدول. أما المعرض الدائم فسيقام في موقعه المحدد متيحاً لزواره خوض تجربة تفاعلية فريدة مدتها 20 دقيقة تحاكي رحلة المستكشفين.

وسيقام المعرض المؤقت رقمياً مستعرضاً «شجرة الحياة» الخاصة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تروي القصة وراء رؤية الجامعة وطموحها.