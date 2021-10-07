"إيه بي بي" السويدية تحتفل بذكرى تأسيسها في إكسبو 2020

المصدر: دبي - وام

اختارت شركة "إيه بي بي" إحدى شركات التقنية العالمية، أن تحتفل بمرور 45 عاماً من النجاح في الإمارات خلال إكسبو 2020 دبي. وتلتزم الشركة بتطوير المشاريع التحويلية في الدولة من خلال حلول الكهرباء والروبوتات والأتمتة وتقنيات الحركة.

وتتميز "إيه بي بي" بتراثها السويدي العريق وستحتفل بنجاحها الطويل وتعرض توقعاتها المستقبلية كشريك رسمي لجناح السويد في معرض إكسبو 2020 دبي حيث ستقدم تقنياتها الرائدة في القطاع وتلك الضرورية لبناء مجتمع ذكي ومن المقرر أن تسلط الضوء على ابتكاراتها تحت شعار الجناح "الابتكار المشترك مفتاح الإبداع" والتي تضم روبوت معدّل ومخصص يساعد في تحويل النفايات البلاستيكية إلى أثاث.

وستحتفل الشركة بذكرى تأسيس "إيه بي بي" في 13 ديسمبر مع أهم التنفيذيين وأبرز شركائها وعملائها وموظفيها. وستنضم أيضا إلى احتفالات يوم السويد في معرض إكسبو 2020 دبي بتاريخ 15 ديسمبر. وسيتمكن المسافرون الذين يسافرون عبر مطار دبي الدولي ومترو دبي خلال معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستمر ستة أشهر من التعرف على طريقة تقديم شركة "إيه بي بي" لمبادرة العلامة "لنخطّ المستقبل معاً".

وقال بيورن روزنغرين الرئيس التنفيذي لدى شركة إيه بي بي: نود أن نهنئ القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة على الافتتاح الناجح لمعرض إكسبو 2020 دبي، ونلتزم في شركة إيه بي بي بمواكبة التطلعات المستقبلية للبلدان التي ندير عملياتنا فيها ونتطلع إلى تعزيز نمو علاقاتنا مع الهيئات العامة والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: بصفتنا شركاء في مجال التطور بدولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود ندرك الحاجة الماسة إلى الابتكار المستمر والاستفادة من أفضل مزايا الكهرباء والأتمتة لمساعدة الدولة في الحفاظ على مكانتها الرائدة في المشهد العالمي ونتطلع إلى الالتقاء بصناع القرار في معرض إكسبو 2020 دبي والعمل معا لوضع حلول للتحديات الراهنة وصياغة مستقبل أكثر ذكاءً.

ركز أول تعاون هام لشركة "إيه بي بي" في دولة الإمارات على تمكين الإمداد الفعال للمياه المحلاة ومع ازدياد الاستثمارات بالمشاريع الكبيرة في دولة الإمارات بدأت "إيه بي بي" لاحقاً بدعم أتمتة مطار دبي الدولي وتشغيل نخلة جميرا في دبي وتم اختيار "إيه بي بي" لتشغيل مترو دبي أول نظام مترو آلي في الشرق الأوسط وشهدت الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) تصميم "إيه بي بي" وتركيبها لأنظمة التحكم والمراقبة في المحطات الفرعية لمحطات المفاتيح الكهربائية المعزولة بالغاز لمترو دبي.