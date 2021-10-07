فريق السلة الأمريكي يستعرض مهاراته في إكسبو 2020 دبي 29 أكتوبر الجاري.

المصدر: دبي - وام

يقدم فريق كرة السلة الأمريكي "هارلم غلوبتروترز" مهاراته الاستعراضية في إكسبو 2020 دبي، من خلال مباراتين يومي 29 و30 أكتوبر ضمن جولته بعنوان "سبريد غيم".

وتقام المباراتان المفعمتان بالحيوية في الملعب متعدد الأغراض ضمن مركز إكسبو للرياضة واللياقة البدنية حيث سيستمتع الجمهور بمراقبة الأداء الاستعراضي المبهر.

وبالشراكة مع جناح الولايات المتحدة الأمريكية، سيشارك فريق هارلم غلوبتروترز في حزمة من الأنشطة، تتضمن العمل مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي للمساهمة في إطلاق تحدي دبي للياقة في إكسبو 2020 دبي، وعروض وجلسات توقيع للاعبين، وعرض بعنوان "موسيقى في الحدائق"، وجلسة لأداء حيل كرة السلة وتعليمها، وفعاليات متعددة برفقة اللاعبين الصغار وأصحاب الهمم، إضافة لعرض هارلم غلوبتروترز الشهير.

وقال فريق هارلم غلوبتروترز: "نتوق لإحضار علامتنا الخاصة في مجال الترفيه العائلي إلى موقع إكسبو 2020 دبي، كرة السلة لعبة قادرة على توحيد الناس سواء كانوا لاعبين أو مشجعين، وهو ما يتماشى مع تركيز إكسبو 2020 دبي على الانفتاح والتواصل وتوفير الفرص للجميع وهي القيم التي يركز عليها فريق هارلم غلوبتروترز".

"هارلم غلوبتروترز" الأمريكي قصة تضاهي في جاذبيتها مهارات أعضاء الفريق في الملعب فمن ظلمة المناطق النائية في سنوات الكساد العظيم، شق الفريق طريقه ليصبح أفضل فريق كرة سلة في أمريكا، ومع أوائل خمسينيات القرن الماضي، تحول إلى واحدة من أكثر العلامات الرياضية شعبية في العالم.

ويواصل أعضاء فريق "هارلم غلوبتروترز" تحت قيادة اللاعب السابق - ورئيس مجلس الإدارة والمالك الحالي ماني جاكسون تعزيز شعبية كرة السلة في جميع أنحاء العالم بحيلهم ومراوغاتهم المدهشة وحركاتهم المبهرة.

ويعمل البرنامج الرياضي الشامل في إكسبو 2020 دبي على تسخير القدرة الفريدة للرياضة للجمع بين الناس على مدار 182 يوما من الأنشطة الحافلة بالحركة وتعزيز المهارات، والتجارب المتنوعة التي ستترك أثرا دائما على جميع المشاركين.