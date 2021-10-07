آيرلندا تهدي إكسبو 2020 نسخة خاصة من "ريفيردانس"

المصدر: البيان

أطلق إكسبو 2020 دبي بالشراكة مع جناح آيرلندا، نسخة مستوحاة من المنطقة العربية لفرقة الاستعراض الفني الآيرلندي الشهيرة "ريفردانس"، تم تصميمها خصيصا لإمتاع زوار الحدث الدولي. وستقام العروض المسرحية للفرقة تحت عنوان "ريفيردانس في إكسبو" في حديقة اليوبيل وساحة الوصل من 4 إلى 27 نوفمبر.

حضر حفل إطلاق الاستعراض الفني، الذي يتضمن تأثيرات عربية وراقصين عرب ، كل من معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي؛ وبات هينيسي، المفوض العام لجناح آيرلندا؛ وبودرك مويلز، المدير التنفيذي لـ"ريفردانس"؛ وروبرت تروي، وزير الترويج التجاري وتنظيم التقنيات الرقمية والشركات الآيرلندي.

وقالت معالي ريم الهاشمي على هامش حضورها: "أتذكر إعجابي الشديد باستعراض ’ريفردانس‘ عندما كنتُ فتاة صغيرة". وقال بات هينيسي: "شعار آيرلندا في إكسبو 2020 دبي هو "آيرلندا جزيرة الإلهام "، الذي يعبر في جوهره عن الموسيقى، والفن، والتصميم، حيث يمثل الاستعراض الفني "ريفردانس" تعبيرا ملاءما لهذا الإبداع الثقافي الفطري، الذي أكسب آيرلندا شهرة عالمية تنبع من تفوقها في هذه الفنون. نتطلع بشغف للترحيب بآلاف الزوار في إكسبو 2020 دبي للاستمتاع بهذه الظاهرة الثقافية الفريدة التي لا تُنسى."، حيث ستقدم فرقة "ريفردانس" أيضا أثناء إقامتها في دبي خلال شهر نوفمبر، 52 دورة تدريبية مجانية، وعروضا مفاجئة ستقام في أرجاء موقع إكسبو 2020، لاستعراض مهارات أعضائهافي الرقص أمام زوار الحدث الدولي.

وقال بودرك مويلز: "تمثل استضافة فرقة "ريفردانس" في إكسبو 2020 دبي حدثا رائعا حقا، ولا يسعنا الانتظار حتى يشاهد زوار الحدث الدولي هذا الاستعراض الفني المفعم بالحيوية الذي عكفنا على تحضيره على مدار الأشهر القليلة الماضية. نحن فخورون جدا بقدرتنا على إحضار أكثر عمل فني استثنائي في آيرلندا إلى منطقة الشرق الأوسط عبر إكسبو 2020، ونشجع كافة الزوار على الاشتراك في مسابقتنا المُشوقِة ودوراتنا التدريبية المميزة التي تهدف للتعريف بالثقافة الآيرلندية التقليدية."

منذ انطلاقة عروضه الأولى عام 1995، عُرض"ريفردانس" أكثر من 12,160 مرة، وحضره مباشرة أكثر من 27.5 مليون شخص في 546 موقعا في جميع أنحاء العالم.