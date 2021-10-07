"سواتش إكس يو".. مجموعة جديدة تتزين بإكسبو 2020

المصدر: البيان

أصدر المزود الرسمي لخدمات الوقت في إكسبو 2020 دبي، شركة تصنيع الساعات السويسرية "سواتش"، اليوم، خلال الحدث الدولي مجموعة الساعات الجديدة "سواتش إكس يو" المُصممة حسب الطلب وذلك بعد التحديث الذي أدخلته عليها لتتواءم مع الطابع الخاص بــروح إكسبو 2020 دبي، مستلهمة تصاميمها من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي، فعنان السماء هو الحد الأقصى لطموحات ساعات سواتش.

انطلق مفهوم خط الساعات"سواتش إكس يو"، في الأصل في عام 2017، والذي يتيح إمكانية اختيار الهياكل والأحزمة والإكسسوارات المختلفة للساعة، مما يمكنك من خلق تصميم فريد يناسبك في النهاية. ولتحديد اختياراتك ما عليك سوى تصفح الفئات المختلفة من التصاميم ، منها: "ستريت ستوري" و"جيومتري مادنيس" و"بور نيتشر". ويُعرف خط الساعات الجديدة في إكسبو 2020 دبي باسم "سواتش كولينج"، فضلاً عن وجود تصميمات خاصة بالدول المشاركة في هذا الحدث الدولي.

يُمكن للمتسوقين في متجر سواتش تصفُح مختلف الفئات من التصاميم عبر جهاز لوحي، ومن ثم تجميع أجزاء ساعتهم، فضلاً عن توفر خاصية تكبير القسم الذي يلفت انتباههم، بالإضافة إلى إمكانية رؤية النتيجة النهائية للتصميم كيف سيبدو عندما سيتم طباعتها على ساعات سواتش.

الساعات الست الأولى في مجموعة "سواتش كولينج" صُممت على يد فنانين مختارين من 6 دول: فرنسا وأوكرانيا ومصر وسويسرا وبنما وأوروغواي، حيث سيقتدي بهم العديد من الدول المشاركة في إكسبو 2020 دبي والبالغ عددها 192 دولة، وبحلول شهر ديسمبر من العام الجاري 2021، ستطلق سواتش 5 تصميمات مختلفة بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني الـ 50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستكون تصاميمها منبثقة عن الأفكار الخاصة بـ 5 فنانين إماراتيين مشهورين.

ويمتد حضور سواتش الفعلي في معرض إكسبو 2020 دبي ليشمل 4 متاجر، يقع مقرها في ساحة الترحيب ومناطق الفرص، والتنقل، والاستدامة، فالساعات التي يتعرضها كل متجر تكون ذات فكرة متقردة عن غيرها من المتاجر الأخرى، منها على سبيل المثال: سواتش والفن، و سواتش كعلامة تجارية، بالإضافة إلى الساعات المزودة بتقنية سواتش باي وغيرها من تصاميم الساعات الأخرى التي توظف التقنيات الرقمية في عالم الابتكار.