"راجستان رويالز" يقدم خمس فعاليات للعبة الكريكيت في إكسبو 2020 دبي

المصدر: البيان

يشهد إكسبو 2020 دبي يوم غد (8 أكتوبر) خمس فعاليات لفريق الدوري الهندي الممتاز للكريكيت "راجسثان رويالز".

سيخوض الفريق – المنتمي لمدينة جابور – المباراة في إكسبو 2020 بعد أن يلاقي في الليلة السابقة فريق كولكاتا نايت رايدرز الحاصل مرتين على لقب الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، في ستاد الشارقة.

يعد الحدث بمثابة فرصة رائعة لمحبي ومشجعي الكريكيت للقاء لاعبيهم المفضلين، بما في ذلك قائد الفريق سانجو سامسون ، واللاعب الدولي الجنوب إفريقي كريس موريس، واللاعب ياشاسفي جايسوال، والنجم الشاب ريان باراج. كما سيحضر أعضاء إدارة الفريق، بما في ذلك أسطورة الكريكيت السريلانكي كومار سانجاكارا، بالإضافة إلى مدربين ورياضيين مخضرمين.

بالإمكان لقاء فريق "راجسثان رويالز في مركز الرياضة واللياقة البدنية والرفاهية و مركز جاردن أون 1، وقاعة الرياضة، في فعاليات متنوعة كالآتي:

للتعرف بشكل أكبر على قواعد وشروط لعبة الكريكيت، بإمكانك الانضمام لدورة تدريبية مدتها 45 دقيقة يديرها إي تي راجماناي، المعد البدني لفريق راجستان رويال، في الساعة الرابعة بمركز الرياضة واللياقة البدنية والرفاهية، تحت عنوان "الوصول لأفضل أداء في ملعب الكريكيت"، والتي تعد فرصة مثالية للرياضيين الناشئين والمحترفين.

ستعقد أيضاً جلستان في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، الأولى في مركز جاردن أون 1، وقاعة الرياضة بإدارة جون جلوستر ، مدرب العلاج الطبيعي الفريق، تتناول لمدة 45 دقيقة كيفية الوقاية من الإصابات والتعافي. وستتناول الجلسة الثانية التي ستقام في مركز الرياضة واللياقة البدنية والرفاهية بإدارة زوبين بروشا، مدير الاستراتيجية وتطوير اللاعبين والأداء، التدريب على فنون أداء اللعبة لمدة 45 دقيقة.

سيتمكن مشجعي الفريق من لقاءه بدءًا من الساعة 6 مساءً في نادي الرياضة واللياقة البدنية والتواصل مع اللاعبين لنصف ساعة والتقاط صور سيلفي.

كما سيستضيف كومار سانجاكارا ، مدير لعبة الكريكيت وكابتن فريق سريلانكا السابق كومار سانغاكارا، دروساً في الإدارة والقيادة لمدة 45 دقيقة في مركز جاردن أون 1، وقاعة الرياضة.