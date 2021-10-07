دخول مجاني غير محدود لعاملات المنازل والمربيات إلى إكسبو 2020 دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

أكد مكتب إكسبو 2020 دبي لـ "البيان" أن الحدث يتيح الدخول مجاناً ولعدد غير محدود من المرات أمام عاملات المنزل والمربيات على أن يتم تقديم نسخة من الإقامة مع المهنة عند مكاتب التذاكر الخاصة بالحدث.

وبذلك تنضم المربيات وعاملات المنازل إلى الفئات الأخرى التي تتمتع بالدخول المجاني إلى إكسبو 2020 والتي تشمل الشباب (6- 17 عاماً) و كبار السن (فوق 60 عاماً) والطلاب وأصحاب الهمم (مع مرافق واحد بنصف السعر).

وبهذه الخطوة، يمكن لعاملات المنازل والمربيات الاستمتاع مجاناً بما يزخر به الحدث من فعاليات وأنشطة ومرافق متنوعة تحاكي رحلة السفر بين كافة دول العالم في مكان واحد وبأجواء احتفالية وترفيهية رائعة.

كما تصب هذه المبادرة في مصلحة العائلات الكبيرة التي تصطحب معها المربيات والعاملات المنزليات لرعاية الأطفال خلال زيارة الحدث، ويقدم الحدث باقة عائلية خاصة تتيح لأفراد العائلة الاستمتاع بكل ما يقدمه إكسبو لكم في أكبر تجمع ثقافي في العالم، مع خصومات على المأكولات والمشروبات بالإضافة إلى الترفيه والمرح للصغار والكبار على حد سواء، وتتضمن الباقة العائلية تذكرتان موسميتان، صالحتان للدخول غير المحدود لمدة 6 أشهر كاملة و تذكرة موسمية مجانية واحدة للمربية، صالحة للدخول غير المحدود لمدة 6 أشهر كاملة، و قسيمة واحدة لالتقاط الصور الفوتوغرافية وخصومات على الأطعمة والمشروبات في منافذ محددة عند تناول الطعام مع العائلة، وخصم 25% على 5 تذاكر للدخول المتعدد صالحة لمرات دخول غير محدودة لمدة 30 يوما متتاليا من أول يوم من الاستخدام، في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، إلى جانب عشرة حجوزات باستخدام الطوابير الذكية يوميا للأجنحة المشاركة ومعالم الجذب، حتى تتمكن من تفادي الانتظار في طوابير طويلة إذ تتطلب أيام الذروة المحددة إجراء حجز مسبق عبر الموقع الإلكتروني لإكسبو 2020 أو تطبيق الهاتف المتحرك، وسيُسمح بالدخول وفقا لقدرة استيعاب الموقع، و ينبغي على جميع الزوار، بمن فيهم مستحقي الحصول على تذاكر مجانية، الحصول على تذكرة لدخول إكسبو 2020، ولن تُصدَر تذاكر الأطفال دون عمر الست سنوات للزوار إلا عند وصولهم إلى مدخل موقع إكسبو، ولا يمكن حجزها عبر الإنترنت.