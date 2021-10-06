جناح المالديف يقدم لزواره 100 رحلة إلى الجزر الساحرة في إكسبو

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

كشف جناح جزر المالديف في إكسبو 2020 دبي، الكائن بمنطقة الاستدامة لـ"البيان"، عن عزمه إطلاق مسابقة أسبوعية لزوار الجناح للفوز برحلة لشخصين إلى جزر المالديف شاملة تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، وذلك بدءاً من يوم الجمعة المقبل الموافق 8 أكتوبر الجاري، بإجمالي 100 فائز خلال فترة المعرض الدولي الممتدة ستة أشهر.

وأوضح الجناح أن زوار الجناح سيكون بإمكانهم مسح كود عبر كاميرات هواتفهم الذكية لتظهر لهم صفحة يقومون بوضع بياناتهم الشخصية مثل أسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني، ثم يقومون بالإجابة على بعض الأسئلة البسيطة والمتعلقة بمعلومات حول جزر المالديف، ثم يتم إدراج أسمائهم ليقوم الجناح بالسحب وإعلان أسماء الأشخاص الفائزين بنهاية كل أسبوع.

ويعكس جناح جزر المالديف بأكمله ممارسات مستدامة تعالج تغير المناخ ونجاحنا في التعايش مع البيئة الطبيعية، حيث تتناغم الطبيعة والحياة، كما يدعو الجناح الزائر إلى اكتشاف الحياة البحرية على السقف والصور ثلاثية الأبعاد للبحر على جدران هذه المساحة التي تتناول الحياة تحت الماء، بالإضافة إلى التعرف إلى ثقافة وتراث البلد عبر "بودوبيرو"، التي تعتبر جوهر الموسيقى والرقص في المالديف.

ويروي مسرح المراكب الشراعية في الجناح قصة جزر المالديف عبر عرضها على أشرعة القارب التقليدي، كما يروي قصة شواطئها التي تتميز برمالها البيضاء ، ومياهها الزرقاء الصافية والتنوع الهائل من الحياة البحرية الوفيرة، إذ ما زالت جزر المالديف تحتفظ بمكانها المميز وسط المواقع المثالية في العالم بالنسبة لمحبي الغطس في المياه الضحلة والغوص في المياه العميقة.

وتعتبر جزر المالديف الواقعة في الجزء الجنوبي من قارة آسيا في المحيط الهندي، من أكثر الأماكن السياحية جذبا في العالم، وتتميز بمناخ استوائي لأنها تقع على خط الاستواء تقريباً، ويتميز هذا المناخ بوجود موسمين في السنة ، حيث تحد الهند من الجنوب، وسيريلانكا من الجنوب الغربي، وهي تتكون من أرخبيل من الجزر التي تقع بين بحر العرب والمحيط الهندي، ويصل عدد هذه الجزر إلى 1200 جزيرة، بعضها مأهول بالسكان والبعض الآخر غير مأهول بسبب عدم توافر الظروف الملائمة من حيث الموارد والسلامة العامة.

وتتميز جزر المالديف بقربها الشديد من خط الاستواء، حيث إنها تقع في شمال شرق الكرة الأرضية، وتبلغ إحداثياتها 3.2028 درجة شمالاً، و 73.2207 درجة شرقاً، وتعد هذه الجزر التي تتكون من مياه البحر بنسبة 99% أصغر دولة في قارة آسيا من حيث المساحة.